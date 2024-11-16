Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı'na özel şarkı sinyali!

Şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran Oğuzhan Koç, ilk kez sahne aldığı Nuit Blanche’ta muhteşem bir geceye imza attı. Mekanı tıka basa dolduran ünlü sanatçı, dinleyicilerine unutulmaz bir performans sergilerken, sahne öncesi yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

Yeni açılan Nuit Blanche’ta sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Koç, “Sold out olmuşuz ama nazar değmesin diye söylemiyorum,” diyerek gecenin enerjisine vurgu yaptı.



YENİ ŞARKILAR YOLDA!

Gazetecilere müzik projelerinden de bahseden başarılı sanatçı, bu kışa damga vuracak şarkılar hazırladığını belirtti. Yeni şarkısının Kasım bitmeden yayınlanacağını açıklayan Koç, 2024’e hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor:

“İkişer ay arayla yeni şarkılarla sahnede olmak istiyorum. Yazın biraz ara verdik, ama şahane şarkılar ürettik. 15 günde bir bombardıman yapacağız!” dedi.



YILBAŞINDA ANTALYA'DA!

Uzun süredir yılbaşında sahne almayan Oğuzhan Koç, bu yıl Antalya’da hayranlarıyla buluşacağını duyurdu.



HAZAL SUBAŞI'YA ŞARKI MÜJDESİ!

Özel hayatında da mutluluğu yakalayan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı için şarkı yazabileceğini açıkladı:

“Her şey çok yolunda, keyfimiz yerinde nazar değmesin. Ben oldum olası aşk şarkıları yazıyorum. Ona da mutlaka bir tane gelir. Gelince de öğrenirsiniz,” sözleriyle sevenlerini heyecanlandırdı.