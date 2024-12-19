Oğuz Peçe’den samimi açıklama! 'Görücü usulü ile evlenebilirim'

Kalbim Yangın Yeri, Kırgın Çiçekler, Zalim İstanbul, Arka Sokaklar ve son olarak Temelli Misafir dizisindeki Burak karakteriyle büyük beğeni toplayan Oğuz Peçe, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Özel hayatı hakkında çok konuşmayı sevmediğini söyleyen Peçe, "Hangi tarz kadınlardan hoşlanırsınız? sorusuna "Güzel bakan, güzel gülen, özgüvenli ve anaç kadınlardan hoşlanırım. Bir kadının görünüşünden ziyade, aurası ve tavrı beni etkiler. Merhametsiz ve bencil kadınla asla bir arada olamam." dedi.

Basın mensuplarının "Görücü usulü evlenir misiniz?" sorusuna ise gülerek "Günümüzde pek yaşanan bir şey değil ama bir gün gönlüme göre birini bulamazsam, annemin bulduğu kızla evlenirim. Dolayısıyla, evleneceğim kişinin annemin içine sinen biri olması lazım. Allah'tan şanslıyım ki, ben kiminle mutluysam onu kabul eden, seven ve onaylayan bir anneye sahibim. Dolayısıyla yine birini bulma işi bana kalacak gibi görünüyor." diyerek samimi bir şekilde cevapladı.

 

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Oğuz Peçe

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