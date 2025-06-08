Ogün Kaptanoğlu hayalini açıkladı

Ogün Kaptanoğlu, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

Faaliyetlerinden bahseden oyuncu, "Bu ara oyunculuktan ziyade LÖSEV ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Farkındalık projeleri... Balkan ülkeleriyle ilgili sosyal sorumluluk projeleri var. 6 Şubat depremlerinde Hatay'da görev yaptım arama kurtarma operasyonuyla ilgili" dedi. Kaptanoğlu, "Proje var mı?" sorusuna, "1-2 senaryo var, değerlendiriyoruz. Bakalım yeni dönemde olabilirim. Senaryo konusunda seçiciyim. Hikaye öncelik" yanıtını verdi.

Oyuncu, "Biyografi oynamayı çok seviyorum. Güzel biyografi gelirse önceliğim olur" şeklinde konuştu. Aynı zamanda motosiklet tutkunu olan olan Kaptanoğlu, "Bir Afrika tarafı kaldı. Bu aralar dernek çalışmaları var. Belki önümüzdeki gene Güney Amerika'ya doğru gidebilirim" ifadelerini kullandı.