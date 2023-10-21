Öğrenciler 100. yıl marşlarını seçti

Soner Arıca’nın, her yaştan milyonlarca gence armağan ettiği “Cumhuriyet Marşı” na ilgi her geçen gün çığ gibi büyüyor. Sanatçı, müzik öğretmenlerinden gelen yoğun istek üzerine söz ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu’ya ait olan “Cumhuriyet Marşı” nın karaokesini de YouTube kanalına yüklemişti. Okulların günler öncesinden çalışılmaya başladığı marş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 100’lerce okulda okunacak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki okullardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılması için davet alan Arıca, yetişebildiğince okulu ziyaret edip, marşın provalarına katılıyor, öğrencilerle kucaklaşıyor.

VİRAL OLDU

Öğretmenlerin, öğrencileriyle marşı prova yaptıkları anlardan paylaştıkları videoları ve provalarına katılabildiği okullardan videoları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Arıca’nın, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Bakırköy Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu’nda 300 öğrenciyle birlikte “Cumhuriyet Marşı” nı söylediği video, viral oldu.

“CUMHURİYET MARŞI” HEPİMİZİN

Yazdığı “Cumhuriyet Marşı”nın kısa sürede sahiplenilmesinin gururunu yaşayan Soner Arıca, duygularını şu sözlerle anlattı: “Olanları gözlerim dolu dolu izliyorum. Marşı ilk paylaşırken ‘Hepimizin’ demiştim, görüyorum ki gerçekten hepimizin olmuş, bunun gururunu yaşıyorum.”