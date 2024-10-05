Oğlunu evlendiren İzzet Yıldızhan'dan düğün açıklaması!

Başarılı şarkıcı İzzet Yıldızhan, Kıbrıs Girne'deki Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı gecede ünlü sanatçı, şık bir kıyafetle sahneye çıkarak en sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde, güçlü sahne performansıyla izleyenleri büyüleyen Yıldızhan, dinleyicilerden tam not aldı.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Yıldızhan, bir hayli keyifliydi. Geçtiğimiz günlerde oğlu Mustafa'yı evlendiren şarkıcıya, "Buradaki en son konserimizde siz kayınpeder değildiniz, artık kayınpedersiniz ve dede olmaya çok yakınsınız; neler söylemek istersiniz? Bu çok ağır bir cümle mi acaba? Bu kayınpeder falan filan, yani bu benim yaşlandığım anlamına mı geliyor?" şeklinde sorular yöneltildi. Yıldızhan, "Gençliğinde tabii ki insanın evliliği oluşuyor; o evlilikten meyveler oluyor. Çocuklarımız da gün geçtikçe büyüyor ve onları evlendirmemiz gerekiyor.

Bazı isimler anne babaya yük gibi geliyor; kayınvalide, kayınbaba çok güzel bir şey aslında. Hayatın akışı bu gerçeği, bu yani. Tabii ki dede de olacağız, kayınbaba da olacağız. Evdekiler kaynana da olacak. İstediğimiz kadar direnelim, fiziğimizle iyi kalalım, spor yapalım, sahne için iyi görünelim. Hayatımın bir gerçeği var; çocuklarımız büyüyor. İnşallah onların her birinin ayrı ayrı mürüvvetini göreceğiz. Bir taneye başladık biz yavaş yavaş; belki her yıl bir düğün yapacağız" ifadelerini kullandı.

Gelin ve damadın bineceği aracın anahtarının kaybolması üzerine sinirlenen Yıldızhan, olayla ilgili şunları söyledi: "Siz benim o gerginliğimi görmediniz orada. Şimdi gelin-damat geldi; büyük bir arabamız vardı; onu gelin arabası yaptık. Şimdi aynı arabadan bir tane daha var. Şoför, bir anahtarı cebine koyup götürüyor; diğer anahtar da duvarda asılı. Anahtarlar karışmış. Ben de mükemmeliyetçi bir insan olduğum için her şeyin en iyisinin olmasını isterim. Nikah kıyılacak salonda millet bizi bekliyor. Neyse, bir şekilde sorunu çözdük. Tabii ki benim kızgın olduğumu bildikleri için beni yumuşatmak adına olayı farklı anlattılar ama bir gün sonra olayın gerçek yüzünü öğrendik. Ben çok kızgındım; yüzümden de belli oluyordu. Ailem beni zor sakinleştirdi. Yüzümü falan yıkadım."

Basın mensuplarının İzzet Yıldızhan'a takılan takılarla ilgili, "Sizi memnun etti mi?" sorusuna Yıldızhan, "Şimdi doğuda bakıyorsunuz; aşiret düğünlerine falan gelen dostlarımdan böyle bir beklentim yok ama herkese geldiği için çok teşekkür ederim. Herkes kendine düşeni, yakışanı yaptı. Biliyorsunuz, düğünlerde takılan takılar gelin ve damada yardımcı olmak amacıyla yapılan bir adettir.

Yaklaşık bir ev parası kadar para topladılar; belki bir ev parasından daha fazladır" yanıtını verdi.