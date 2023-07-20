Oğlu Selçuk Tektaş'ı kaybeden Suzan Tektaş'tan duygusal paylaşım

Selçuk Tektaş'ın annesi Suzan Tektaş, ölüm yıl dönümünden bir gün önce kaybettiği oğlunu andı. Suzan Tektaş, Instagram sayfasında şu notu paylaştı:

"Ey rüzgar... Git oğluma de ki; sürekli seni düşünen, uykuları kaçan, hasretinden içi yanan annen var. Seni çok ama çok özlemiş de. Olur mu?"

YAŞASAYDI 43 OLACAKTI

Abisi Alişan, annesi Suzan Tektaş ve eşi Merve Tektaş; Selçuk Teştaş'ı mayıs ayındaki doğum gününde birbirinden duygusal mesajlarla anmışları:

GÖZÜN ARKADA KALMASIN KARDEŞİM

Kardeşine olan özlemi gün geçtikçe artan Alişan, bir fotoğraf albümü paylaşıp altına şu notu düştü:

"Zor bir gün... 12 Mayıs 1983… Doğduğun gün dün gibi aklımda... 7 yaşındaydım ve babaannemlere bırakmışlardı, annemle babam beni. Çok güzeldi her şey, ta ki 21 Temmuz’a kadar… Ne yazsam içimi soğutmayacak, acımı dindirmeyecek... Sana yazacağım ve hep söyleyeceğim tek şey var; Beni yaşadığım müddetçe gururlandırman, iyi bir kardeş, evlat, baba, amca, arkadaş, dost oldun. Senden sonra zor her şey çok zor. Gözün arkada kalmasın ben hep yanlarındayım emanetlerinin. Seni çok seviyorum kardeşim, çok seviyorum. Allah’ım seni aldı ve şehit makamında en güzel yerde bizi kavuşacağımız güne kadar bekle olur mu?"