Oğlu Kurt Efe ile AVM turu yapan Kıvanç Tatlıtuğ'dan dizi müjdesi!

Oğlu Kurt Efe ile AVM turu yapan Kıvanç Tatlıtuğ'dan dizi müjdesi! İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile birlikte geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı. Gün boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Tatlıtuğ, oğluyla birlikte Magic World Aile Eğlence Merkezi’nde neşeli ve unutulmaz anlar yaşadı.

 

Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan ünlü oyuncu, Organize İşler dizisinin hazırlıklarının başladığını belirterek, "Çok özel bir kadroyla çalışıyoruz, ama şimdilik detayları paylaşmasam daha iyi olur" dedi. "Babalık nasıl gidiyor?" sorusuna ise gözleri parlayarak, "Bugün baba-oğul günü yaptık. Birlikte geçirdiğimiz her anın kıymetini bilmeye çalışıyoruz" cevabını verdi. Kendine has mütevazılığı, zarafeti ve doğal tavırlarıyla bir kez daha gönülleri fetheden Kıvanç Tatlıtuğ, basın mensuplarına teşekkür ettikten sonra AVM’den ayrıldı.

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