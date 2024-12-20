Oflu Hoca geri dönüyor!

Başrolde her zamanki gibi Çetin Altay’ın hayat verdiği Oflu Hoca’ya, bu filmde sevilen ünlü oyuncular Ufuk Özkan, Bilal Hancı ve Cansu Fırıncı gibi güçlü isimler eşlik ediyor.

OFLU HOCA, YOGACILARA KARŞI!

Oflu Hoca bu kez Karadeniz’in absürt ve çılgın olaylarından bunalmış bir şekilde, hiç beklenmedik bir yolculuğa çıkıyor. Yeğeni Özkan’ın ısrarlarıyla İstanbul’daki ünlü bir yoga kampına katılan Oflu Hoca, burada Hintli guru Sharat Gannonile karşı karşıya geliyor. Kısa sürede kampı kendi yöntemleriyle ele geçiren ve tüm katılımcıların sevgisini kazanan Oflu Hoca, bu sıra dışı ortamda bile Karadeniz zekasını konuşturmayı başarıyor. Modern yoga dünyasındaki şarlatanlıklara karşı eğlenceli bir dille meydan okuyan film, izleyicilere unutulmaz bir komedi şöleni sunacak.

ÇETİN ALTAY: “OFLU HOCA’YI OYNAMAYI ÇOK ÖZLEDİM”

Başrol oyuncusu Çetin Altay, “Oflu Hoca serisinin bu filminde, alışılmışın dışında bir hikaye ile izleyicilerin karşısına çıkıyoruz. Hint kültürü ve modern yoga dünyasına Karadeniz’in kendine has mizahıyla baktığımız bu macera, bol kahkaha ve zeka dolu sahnelerle dolu. Sinema salonlarında buluşmak için sabırsızlanıyorum. OFLU HOCA’yı oynamayı çok özledim.” dedi.

Filmin yapımcılığını Filmitoloji Sinema TV üstlenirken, çekimler bu yaz Trabzon ve İstanbul’da tamamlandı. Yönetmen Özgür Bakar ve ekibi, seyirciye sinema salonlarında kahkahalarla dolu bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Oflu Hoca 20 Aralık’ta sinemalarda!

Ufuk Özkan ve Çetin Altay, galada film kıyafetleri ile gelen konukları güller serperek ağırladılar.