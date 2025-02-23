Ödüller sahiplerini buldu

Ela Rümeysa Cebeci ve Uğur Aslan'ın sunduğu Bil Koleji III. Altın Yonca Ödül Töreni İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

(Wilma Elles- Mehmet Şah Çelik)

Kar yağışına rağmen öğrenciler tarafından ödüle layık görülen, Irmak Arıcı, Burak Kurt ve Erhan Yazıcıoğlu ödüllerini aldı.



YARATICILIK AÇISINDAN SAKİNLİK İYİ GELİYOR

Öğrenciler tarafından 'Yılın Kadın Şarkıcısı' ödülüne layık görülen Irmak Arıcı, "Çok mutluyum, her ödül kıymetli... Öğrenciler tarafından ödül aldığım için ekstra mutluyum" dedi. Yeni projelerinden bahseden şarkıcı, "Ozan Abi'yle (Ozan Doğulu) nisan sonunda sürpriz bir proje gelecek. İlklerin yaşandığı bir çalışma olacağı için detay vermek istemiyorum fakat çok güzel bir çalışma geliyor.'' dedi.

Gözlerden uzak bir hayat süren güzel şarkıcı, ''Ben şarkıcılığın yanı sıra bir bestekarım. Ve ne zaman kendimi izole ediyorsam bilin ki güzel şarkı çalışması veya bir beste çalışması için çalışıyorumdur.

Yaratıcılık açısından sakinlik iyi geliyor bana'' dedi.

Menajerlik konusunda Murat Işılak ile el sıkışan Irmak Arıcı, ''Emin ellerdeyim. Yeni single çalışmamız ile birlikte yoğun bir konser programına da start vereceğiz. Yaz aylarının koşuşturması bol olacak.'' dedi.

HEP BERABER UYANDIK

'Yılın Erkek Sanatçısı' ödülü için Burak Kut, "Mükemmel bir ödül töreni. Öğrenciler tarafından seçilmek mükemmel" dedi. 'O Ses Türkiye Yılbaşı'ndaki performansı için şarkıcı, "Halen çok konuşuluyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusuna, "İyi örnek oluşturması mutluluk kaynağı... Başarıya bağlıyorum öncelikle... Yıllardır sessiz ve uzak görünseler de çok sayıda hayran kitlem olduğunu biliyorum. Sanırım onların da uyanışı oldu. Hep beraber uyandık" yanıtını verdi.

Son yıllarda rapçilerin hayran kitlesinin olmasına Kut, "İyi olan her şeyi destekliyorum. Gündelik hayatımda iyi yapılmış müzik ve filmi takip ediyorum. Hep gençleri destekliyorum. Bana, 'Bebeleri pistten al abi' dediler. Bebeler piste kalmalı, bizde o yollardan geçtik. Başarılı iyi olan herkesi gönülden destekliyorum" dedi. Şarkıcı, "Oyunculuk devam edecek mi yoksa o defteri kapattınız mı?" sorusuna ise, "Kapatamam, aldığım eğitimler arasında müzikal oyunculuğu var. Bir de tecrübem oluştu. Oyunculuğu seviyorum. Gönlümde yatan ikinci aslan oyunculuk. Gündemde projeler var. Hayal ettiğim dijital platformda hem müzik hem oyunculuğu birleştirdiğim proje var. 30 yılımı anlatmayı düşündüğüm projem var. Hem dijital hem de televizyona projeler yapmaya başlayacağım" diye cevap verdi.



GENÇLERİ DİNLEMEK İSTİYORUM

Erhan Yazıcıoğlu, "Sanata ve sanatçıya önem veren bir eğitim kurumunda ödül almak büyük için onur. Ödüllerin arkası kesilmesin. Sanatçının alkışı sayılabilir bu ödüller" dedi. Sanatçı, "YouTube kanalı projesi var. Kısa bir şey yaptım, becerebiliyor muyum diye... Fena değilim. Tek kişilik oyunum 'Fikrim Firarda'yı yıllardır halen oynuyorum. İki saat sahnede kalmak beni mutlu ediyor. 80 dakika diye başlıyoruz ama iki saati geçiyorum. Umarım sizin fikirleriniz firar etmez, benim bütün fikirlerim firar etti yakalayamıyorum" diye konuştu.

Yazıcıoğlu, "En büyük firar eden fikriniz hangisiydi?" sorusuna, "Tabii sanat ve sanatçıya değer verilmemesiydi. Çare aradım ama bulamadım. Direnmeye devam ediyoruz. Gençliği sanat sevgisine itmeye devam ediyoruz" yanıtını verdi. Dijital platforma projesi için sanatçı, "Konuk alacağım. Konuk listem çok zengin. Bugüne kadar kimseyi kırmadım, konuk oldum, şimdi sıra onlarda... Ama gençleri daha çok dinlemek istiyorum. Onlardan fikir almak istiyorum benim fikrim yıllardır firarda... Yeni fikirlere açığım. Gençlerin bu konuda yanımda olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.



ARMUT DİBİNE DÜŞTÜ

Kızı Sevde'nin ödül almasına Tarık Mengüç, "Oğlum Baran Mengüç her yerde... Ondan sonra kızım Sevde geliyor. Armut dibine düştü. Kolejde, 'Yetenekli' seçildi.

(Tarık Mengüç - Sevde)

Burada ödüle layık görüldü. Baba olarak kabarıyorum. Onları gördükçe mutluyum. Babam ud çalıyordu, oğlum onun versiyonunu yaptı. Babamdan gelen soyları yürütmeye çalışıyor. Geçen, 'Atalarımdan gelen soyu devam ettiriyorum, oğlum sana bayrağı teslim ettim' diye yazdım. Sevde 10 yaşında çok iyi dans ediyor" dedi. Astral seyahat açıklamaları için şarkıcı, "20 sene önce Nişantaşı'nda arkadaşım, 'Astral seyahat yapalım' dedi. Yuvarlağın içinde geçip Kağıthane'ye düştüm. 20 sene sonra oraya taşındığımda, 'Ala ala buraya düştüm' dedim. Uzayları araştırıyorum, internetten... Eninde sonunda bu dünyaya gelecekler, şu anda keşfediyorlar. Kainatta herkes var" yanıtını verdi. Mengüç, "Yusuf Güney'le astral seyahata çıkar mısınız?" sorusuna, "Geçen gün Instagram'dan konuştuk. Ona, 'Sana inanıyorum' dedim. Fakat o boyutta gezer miyim dünyayı, işim gücüm var dolaşamam. Şişli, Kuştepe ve Kağıthane dolaşırım. Yıllar önce uzaydan yıldız satın aldım. NASA'dan geldi. Bir de Hande Yener'e gelmişti NASA'dan" diye cevap verdi.