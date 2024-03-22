Ocak ayından beri ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton ortaya çıktı! Üzen haberi açıkladı  

Ocak ayından beri ortalardan görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton ortaya çıktı.

Galler Prensesi Kate Middleton, Instagram'dan üzen haberi açıkladı.



Galler Prensesi Kate Middleton, "Ocakta karın ameliyatı olduğumda kanser olduğunu bilmiyorduk. Sonrasında yapılan testlerde kanser olduğum ortaya çıktı.

Kemoterapiye başladım. Tüm ailemiz için inanılmaz derecede zor birkaç ay oldu, ancak bana çok iyi bakan harika bir sağlık ekibim vardı, bunun için çok minnettarım" dedi.