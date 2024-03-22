Ocak ayından beri ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton ortaya çıktı! Üzen haberi açıkladı 22.03.2024 21:50 Galler Prensesi Kate Middleton, kötü haberi paylaştı. İşte detaylar... Ocak ayından beri ortalardan görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton ortaya çıktı. Galler Prensesi Kate Middleton, Instagram'dan üzen haberi açıkladı. Galler Prensesi Kate Middleton, "Ocakta karın ameliyatı olduğumda kanser olduğunu bilmiyorduk. Sonrasında yapılan testlerde kanser olduğum ortaya çıktı. Kemoterapiye başladım. Tüm ailemiz için inanılmaz derecede zor birkaç ay oldu, ancak bana çok iyi bakan harika bir sağlık ekibim vardı, bunun için çok minnettarım" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN