Ocak ayında ülkemizi ve dünyayı neler bekliyor

Elvan Çardak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde...

2023 yılı oldukça mücadeleli ve zorlu oldu. Hem duygusal hem fiziksel hayli yıprandığımız yorulduğumuz bu yılda, disiplin ve duygusal kontrolü sağlamak zorunda kalarak bir savaşçı edasıyla hareket ediyoruz. Oldukça endişeli ve huzursuz olsak bile şartlar bizi dik durmak, kontrolü ele almak ve çözüm üretmek zorunda bırakıyor. 2024 yılı ise hepimizi ters köşe yaparken bildiğimiz her şeyi sıfırlayarak hayata ve zamana resmen reset atacak.

İFLASLARIN YAŞANACAĞI BİR YIL OLACAK

Küresel olarak iklim değişikliği yaşanacağından kasırgalar ve sulardan gelen yeni hastalıklar sağlık sektörünü baya uğraştıracak. Doğalgaz sorunu ise yine bir çok ülkenin gündemini oluşturacak. Ekonomik sorunlar özellikle Şubat ayından sonra borsada ki sert düşüşler bankacılık sektöründe yeni yapılanmalara yol açacak. Çok fazla iflaslar ve kayıplardan sebep hukuk ve anayasada değişiklikler olacak. Hepimizi büyük bir kriz bekliyor. Tedbirli davranmakta fayda var.

NÜKLEER SAVAŞ YAŞANACAK

Hukuk ve adaletle ilgili değişiklikler Mart ayı ile gündemimize gelmeye başlayacak. Mart sonu itibari ile Amerika ve Japonya arasında nükleer bir savaş bekliyorum. 2024 te ülke gündemimizi yine deprem epey bir meşgul edecek. Ocak ayı sonu gibi sulardan gelen bulaşıcı hastalıklar oluşacak. Kişisel hijyenin önemini bir kez daha deneyimlerken korona sürecinde yaşadıklarımızdan pek bir şey öğrenemediğimizi göreceğiz.

SİYASETTE DEĞİŞİMLER OLACAK

Şu an var olan yönetimde olacak olan bir takım değişikliklerle siyasi arenada yeni yüzler göreceğiz. Bu kadar kötü haberin yanında elbette güzel gelişmeler de olacak. Ülkemizde sanatçılar önem kazanacak. İşini hakkıyla yapanların öne çıktığı bir süreci deneyimleyeceğiz. Güzellik sektöründe güzel ve keyifli bir dönem ve bu sektörde ülkemizde kazançlar ve başarılar var.Dünyada güç dengeleri değişirken geleceğimize şekil verecek reformlar, yenilikler 2024 yılından itibaren ortaya çıkmaya başlayacak. Siyasi ve ekonomik olayların birbirine karışıp, emek vermeden kazanç sağlayanların iç hesaplaşmalarının ortaya döküleceği bir Ocak ayını deneyimleyeceğiz.

İNSANLIĞIN İNANÇLARI İLE OYNANACAK

Ülkemizde kadınların ve kadına yönelik sektörün canlandığı bir dönemi de deneyimleyeceğiz 2024'te. Kadının dişil gücünün farkına vardığı, ruhsal ve Sipritüel uyanışın kadınlarla başladığını göreceğiz. Tüm dünyada teknoloji ve bilişim sektörü hızlanırken beraberinde büyük bir tehlikenin de oluştuğunun farkına varacağız. Nedir bu tehlike derseniz, insanlığın algılarıyla ve inançlarıyla oynanacak. İşte bu yüzden inançlarımıza sıkı sıkı sarılıp ülkemizde tarım ve hayvancılığı geliştirmeliyiz. Algı oyunları oynanacağı için , ruhsal uyanışımızı başlatarak her zaman için kendi gelenek ve göremeklerimizle bilinç seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Yoksa tehlike çok büyük. Tüm bu güne kadar yaşadığımız kaoslar ve sonraki süreçte yaşanacaklar da bu uyanışı ve bilinç sıçramasını gerçekleştirebilmemiz için. Tüm bu olanları en hafif şekliyle yaşayıp bilincimizi yükseltmekte bizim elimizde.