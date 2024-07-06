Nursena Say: Sivil toplum gönüllüsü olarak çocukların seslerini duyurmaya devam edeceğim

Bir toplum gönüllüsü olarak sosyal sorumluluk projelerinde sıklıkla yer alan Mimar ve Miss Türkiye 2022 birincisi Nursena Say hem mimar kimliğinden hem de çalışmalarından bahsederken, bu yılki tatil planlarını da MAG Temmuz sayısında anlattı. 

Şimdiye kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak çalıştığını söyleyen  Nursena Say “Hem mimar kimliğimle hem de sosyal medya ve diğer medya platformlarındaki görünürlüğümü güzel ve faydalı bir amaç için kullanmak istedim. Şimdiye kadar depremzedelerle, kanser savaşçılarıyla, mültecilerle ve birçok farklı dezavantajlı grupla çalışma imkânım oldu. Deprem bölgesinde “Yuva Project” ile birlikte çadır ve konteyner evlere alternatif olarak daha yaşanabilir, sürdürülebilir ahşap evler tasarladık. Kanser Savaşçıları Derneği ile hastanelerde tedavi altında olan kanser hastası çocuklar için oyun ve eğitim alanları tasarlıyoruz. Hempa Çocuk ile birlikte hem depremzede çocuklar için hem de mülteci çocuklar için çeşitli atölyeler düzenledik. Hepsi çok özel projelerdi ve bu süreçte iyilik için çalışan, savaşan harika insanlarla tanıştım. Gelecekte de aynı şekilde hem bir mimar hem de sivil toplum gönüllüsü olarak çeşitli projelerde yer almaya ve onların sesini duyurmada yardımcı olmaya çalışacağım.” dedi.  

Tatil planlarını da paylaşan Say “Bu yaz için İtalya’da henüz görmediğim şehirleri görmek ve deneyimlemek istiyorum. Toscana ve Campania bölgeleri bu dönem için görmeyi planladığım yerler. Türkiye’de tatil için benim favorim Bodrum. Fethiye ve Göcek de sevdiğim yerler arasında. Yurt dışında ise, eğer mevsim yaz ise Cote D’Azur ve Como. Sonbahar ve kışın ise daha çok müze, sergi, tiyatro ve müzikalleri takip edebileceğim Paris, Londra gibi şehirleri seviyorum.” açıklamasında bulundu.

 

 

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