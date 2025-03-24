Nuri Alço'dan gazoz itirafı!

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden özel isimleri ağırladığı YouTube kanalının bu haftaki konuğu Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço oldu. Alço, programda Yeşilçam’a dair bilinmeyenleri paylaşırken, günümüz oyunculuğunu da eleştirdi. Eski set disiplininden bahseden ünlü oyuncu, Yeşilçam döneminin sıcaklığını ve ciddiyetini günümüz sektöründe göremediğini belirterek, günümüz oyuncularının çalışma anlayışına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



SENİN SAYENDE ÇOCUKLARIMIZ KURTULDU!

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço, yıllarca canlandırdığı “gazoza ilaç atan kötü adam” karakteriyle toplumda büyük bir farkındalık oluşturduğunu söyledi. Pınar Kerimoğlu’na konuşan Alço, geçmişte ailelerin çocuklarını bu sahneler sayesinde yabancılardan içecek almamaları konusunda uyardığını belirterek, “Şimdi beni gören aileler teşekkür ediyor, ‘Senin sayende çocuklarımız kurtuldu’ diyorlar” ifadelerini kullandı. Alço’nun yıllar önce canlandırdığı rollerin, bugün hala bir uyarı niteliği taşıdığı ve çocukları bilinçlendirdiği vurgulanıyor.



CÜNEYT ARKIN GERÇEK TOKAT ATMAYI SEVERDİ

Yeşilçam’a dair bilinmeyenleri paylaşan usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın’la çekimlerde yaşadığı ilginç anıları anlattı. Arkın’ın dövüş sahnelerinde gerçek tokat attığını belirten Alço, “Provada hazırlık yapardık, ‘İlk tokadı sağdan vuracağım, sonra karnına soldan tekme atacağım’ derdi. Biz de ona göre hazırlanırdık ama kayıt başladığında tam tersini yapardı. Ben sağdan tokat beklerken, soldan gelen gerçek tokatla sarsılır, ardından bir anda sağdan tekmeyi yerdim. O yüzden Cüneyt Abi’yle sahnelerimizdeki tüm yüz mimiklerimiz tamamen gerçekti” dedi.



BİZİM DÖNEMDE SETLER AİLE GİBİYDİ, ŞİMDİ PARAYA DAYALI!

Pınar Kerimoğlu’nun setlerde yaşanan aşklara dair sorusunu yanıtlayan Nuri Alço, Yeşilçam dönemindeki set ortamının günümüzden çok farklı olduğunu söyledi. “Bizim zamanımızda setler adeta bir aile gibiydi, herkes birbirine saygılıydı. Ama şimdi öyle bir şey kalmadı. Bir diziye başlıyorlar, reklama giriyorlar, hemen aşk haberleri çıkıyor. Sonra başka bir projeye geçtiklerinde ya devam ediyor ya da bitiyor. Her şey tamamen paraya dayalı hale gelmiş” diyen Alço, günümüz oyuncularının reyting kaygısı yaşadığını belirtti. “Bizim dönemimizde böyle bir dert yoktu. Mesela Cüneyt Abi evinde trapez kurar, sürekli çalışır, atlayışlarını geliştirirdi” diyerek eski Yeşilçam disiplininin artık kalmadığını vurguladı.



ESKİ YÖNETMENLER OLSA, ŞİMDİKİ OYUNCULAR İŞ YAPAMAZDI!

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Nuri Alço, Yeşilçam dönemiyle günümüz sinema ve dizi sektörünü kıyasladı. Eski yönetmenlerin disiplinli olduğunu vurgulayan Alço, “Bizim zamanımızdaki yönetmenler olsaydı, şimdiki oyuncular sette iş yapamazdı. Bir gün sete gittim, oyuncular kaprisli, egolu, yüzümüze bile bakmıyorlar” dedi. Çiğdem Tunç ve “Tecavüzcü Coşkun” lakabıyla tanınan Coşkun Göğen’in bir sahnesinden bahseden Alço, “Çiğdem, yatak sahnesini oynamak istemedi. Yönetmen de hemen Türker Abi’yi aradı ve onu setten kovdu. Beş dakika sonra ağlayarak geri geldi ve sahneyi oynadı. Şimdi ise oyuncular sette yok, nerede diyorsun, ‘Masaj yaptırıyor, birazdan gelir’ diyorlar. Herkes onu bekliyor” ifadelerini kullandı.



KÖTÜ ADAM ROLLERİ YÜZÜNDEN AİLEMDEN TEPKİ ALDIM!

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan usta oyuncu Nuri Alço, sinemaya ilk başladığında jön rolleri oynadığını ancak karakter oyuncusu olarak Türker İnanoğlu tarafından keşfedildiğini söyledi. Ailesinin hacı-hoca bir kesimden geldiğini ve kendisinin bir anda kötü rollerde, kadınları kötü yola düşüren karakterleri canlandırmaya başlamasının büyük tepki çektiğini belirten Alço, “Türker Abi, ‘Bu filmden sonra başrolde iyi adamı oynayacaksın’ diyerek beni Alev Alev filmine dahil etti. Kabul ettim, başladık ama Türker Abi beni kötü adam olarak çok beğendi. Arka arkaya filmler çekilmeye başladı. Bir ay sonra baktım ki Alev Alev çekilmeye başlamış ama başrollerde Cüneyt Arkın ve Tarık Akan oynuyor. Türker Abi, ‘Seni bulmuşum, bırakır mıyım? Kötü adam rollerine devam’ dedi” ifadelerini kullandı.

HAYATIMI KIVANÇ TATLITUĞ OYNAMALI!

Pınar Kerimoğlu’nun “Hayatınız film olsa sizi kim oynasın?” sorusuna yanıt veren Nuri Alço, tercihini Kıvanç Tatlıtuğ’dan yana kullandı. “Bugün hayatım çekilecek olsa, kesinlikle her rolü oynayabilen, her karaktere yakışan kişi Kıvanç Tatlıtuğ olurdu. Hatta keşke bir senaryo yazılsa da baba-oğulu oynasak” diyen Alço, başarılı oyuncuya olan hayranlığını dile getirdi.