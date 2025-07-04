Nuri Alço baba olmak istediğini söyledi

Bir yıldır beğeni ile takip edilen konukları ile ses getiren Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin Ne Hissettin programı sezon tatiline giriyor. Ağustos ayının son haftası tekrar başlayacak programın sezon finali konuğu Nuri Alço'ydu.



KADINLAR İKRAM ETTİĞİM GAZOZLARI TEREDDÜTSÜZ İÇTİ

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Nasıl bir aileye doğdunuz?" sorusuna Nuri Alço, "Annem, babam, abim, yeğenim hepsi hacı. Gayet düzgün bir aileye doğdum" cevabını verdi.



COŞKUN VE EROL TAŞ SOKAKTA OLUMSUZ TEPKİ ALIYORDU

Ezmeci'nin "Filmlerinizde kadınlara gazoz ikram edip bayıltıyordunuz. Gerçek hayatta ikram ettiğiniz gazozu içmek istemeyen bir kadın oldu mu ?" demesi üzerine Alço "Olmadı. Tereddütsüz içtiler. Benim en büyük şansım kötü adam rolü oynamama rağmen saygı ve beğeni alıyorum. Coşkun ve rahmetli Erol Taş sokakta olumsuz tepkiyle karşılaşıyordu. Hatta bir ara Coşkun, Beyoğlu'nda sokaklara giremiyordu" dedi.

AHU İLE ARAMIZDA AŞK DEĞİL BÜYÜK BİR SAYGI VARDI

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin, Ahu Tuğba ile aranız nasıldına karşılık, Nuri Alço "Sürekli bir arada olmamıza rağmen aramızda en küçük bir yakınlaşma olmadı. Ben onun evinde, teknesinde kalırdım. Aramızda çok büyük bir saygı vardı" yanıtını verdi.



AŞKI 67 YAŞINDA YAŞADIM

Ezmeci'nin "Kaç kere aşık oldunuz?" sorusuna Alço "Yedi sene önce eşime aşık oldum" cevabını verdi. "Çocuk düşünüyor musunuz?" demesine karşılık "Olursa kabulümüz. İlk başlarda yaş farkı beni düşündürse de Allah nasip ederse, istiyorum" dedi.