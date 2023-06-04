Nurgül Yeşilçay'ın son hali hayranlarını şok etti!

Nurgül Yeşilçay, fit haliyle dikkat çekti. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, "16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" şeklinde konuştu.



Kanal D'de ekrana gelen 'Veda Mektubu' dizisinde canlandırdığı Alanur karakteri için topuklu ayakkabı arayan Yeşilçay, "Ayakkabı almaya çıktım. Alanur dar ve topuklu giyiyor. O yüzden benim gördüğünüz gibi böyle bol ve düz ayakkabı takıntım olduğu için orada zorlanıyorum. Ama çok havalı bir kadın" diye konuştu.



Tatile planına gideceğini söyleyen oyuncu, "Selimiye taraflarına gidiyoruz daha çok. Oralara gideriz yine. Ben artık çok sevmiyorum Bodrum'u çünkü çok kalabalıklaştı. İstanbul'dan farksız. Trafik var. Daha sakinlik arıyor insan. Zaten çok kalabalık yerlerde çalışıyoruz ve çok kalabalığız. Böyle insan durmak istiyor, daha sakin yerleri tercih ediyorum" dedi.