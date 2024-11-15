Nur Yazar ve Uğur Uzunel, 'Kar Çiçekleri'nin kadrosunda

Nazlı Heptürk’ün yapımcılığında, NGM imzasıyla atv ekranlarına taşınacak olan Kar Çiçekleri dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye başladı.

Usta oyuncu İpek Bilgin’in Hicran karakterini canlandıracağı dizide, Bilgin’in bir numaralı gelini rolünde başarılı oyuncu Nur Yazar yer alacak.

Safir dizisinden hatırlanan Yazar, yeni projesinde Gülcan karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kadronun diğer dikkat çeken ismi ise, Masumlar Apartmanı dizisindeki Esat karakteriyle adından söz ettiren Uğur Uzunel.

Ayrıca ‘Kardeşlerimi Arıyorum’ tiyatro oyununda yer alan başarılı oyuncu, Kar Çiçekleri'nde Çınar karakterine hayat vererek izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Gül Abus Semerci’nin kaleminden çıkan senaryo ve Serkan Birinci’nin yönetmenliğiyle çekilecek olan dizi, izleyicilere dramatik bir hikâye sunmayı vaat ediyor.

Kar Çiçekleri, güçlü kadrosu ve duygusal öyküsüyle şimdiden büyük merak uyandırıyor!