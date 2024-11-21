Nur Sürer'den 'baba' itirafı!

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan bu Çarşamba gecesi usta oyuncu Nur Sürer'i konuk etti. Hiçbir televizyon programına katılmayan Nur Sürer, Ahmet Mümtaz Taylan ve Empati'nin çok özel formatı için NTV ekranlarında olduğunu vurguladı.

ANNEMİN OKUMASI YAZMASI YOKTU AMA CESUR BİR KADINDI, ALKIŞLANACAK BİR ANNEYDİ

Nur Sürer, Empati'de yaşanmış hikayelerle Empati kurarken, sıklıkla çocukluğuna gitti ve o yıllar dair yaşadıklarını Ahmet Mümtaz Taylan ile paylaştı. Nur Sürer: "Babasız büyüyen bir çocuk olarak 'Keşke babam olsaydı' diye düşünürüm hep. Yoksulluğun izi kalıyor, geçmiyor. Bazı zengin insanlar okulda çocuklara gelirlerdi, (kıyafetler getirip) büyük de olsa tamam oldu bu derlerdi üstümüze... Annem çalışan bir kadındı, babam çalışmazdı. Ben ilkokula başladığım sene hayatımızdan çıktı, dört kardeş ve annemle kaldık. Annem okuması yazması yoktu ama, dördümüzü büyüttü, cesur bir kadındı, alkışlanacak bir anneydi"



YOKSUL BİR AİLEYDİK

Yoksul bir aileden geldim. Şimdiye göre baktığımda, yoksulduk ama daha neşeliydik. Muz'un tadını bilmeyen biriydim ben. Ben Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocukların gittiği bir okulda okudum ilkokulu...



OKULDA İSMİM FAKİRLER LİSTESİNDEYDİ

Okulda adım fakirler listesindeydi. Kardeşlerim de öyleydi, hepimiz öyleydik. Hep çıkıntı bir çocuktum, niye böyle bir yardım yapılıyor bize diye sormuşluğum da var. Niye beni seçtiler diye düşünürdüm hep. Öfkeli değildim ama, çıkıntı bir çocuk oldum. 4 kardeşiz. En küçük erkek kardeşimi kaybettik.



Ablam 77 yaşında. Ablam 16 yaşında evlendi, kocaya kaçtı. Belki evdeki sıkıntıdan, o evliliği kurtuluş gibi görmüş olabilir. Bir kızı bir oğlu var, oğlunu çok genç yaşta trafik kazasında kaybettik. Benim bir küçük kız kardeşim var. Ablam çocuk işciydi, ilkokulu bitirmeden 3. sınıftan çıktı, ip fabrikasında çalışırdı.



Nur Sürer, oyunculuğuna dair Ahmet Mümtaz Taylan'dan duyduğu başarı ve övgü sözlerinin karşısında ise "Şanslı bir oyuncuyum. Yeşilçamı ucundan yakaladım. Çok iyi yönetmenlerle çalışıp, çok şey öğrendim hepsinden" yorumunu yaptı.