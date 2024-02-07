Nükhet Duru ve Çağla Şıkel aynı podyumda

Organizasyon ve sanat yönetmenliğini Banu Noyan'ın yaptığı Open Stage Awards, 12 Şubat Pazartesi günü Binbirdirek Sarnıcı’nda moda, iş ve medya dünyasının zirvesindeki isimleri buluşturuyor. Öykü Serter’in sunacağı, Cenk Yüksel’in kırmızı halı sunuculuğunu yapacağı Open Stage Awards’ta, sektörlerinde zirveye çıkan birbirinden değerli sanat, spor ve bilim insanlarının ödüllendirilecek.

YILDIZLAR 100. YIL DEFİLESİNDE

Organizasyonun finalinde ise efsane modacı Cemil İpekçi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kitabından esinlenerek tasarladığı “Geometri” adlı koleksiyonunu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı onuruna sergileyecek. Birbirinden yetenekli 50 mankenin sunacağı defilede, ünlü sanatçı Nükhet Duru ile ünlü top model ve sunucu Çağla Şıkel gibi ünlü isimler de sürpriz olarak podyuma çıkacak.

TASARIM ÖĞRENCİLERİ İZLEYECEK

1.000 seçkin davetlinin canlı olarak izleyeceği etkinlik, medya ve dijital medya aracılığıyla ve sosyal medya platformlarıyla milyonlarca kişiye ulaşacak. Efsane modacı Cemil İpekçi’nin özel olarak davet ettiği moda ve tasarım okulu öğrencilerinin de izleyeceği ödül törenine, modacılar, moda eleştirmenleri, sosyal medya fenomenleri, influencer’lar, youtuber’lar, iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katılacak.

OPEN STAGE AWARDS

MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ:

ECE ÜNER – TV 100 NUR VİRAL - BEYAZ TV ASİYE ACAR - KANAL D MAGAZİN FULYA ÖZTÜRK - CNN TÜRK HABER İBRAHİM KONAR - KANAL D HABER GÖKAY KALAYCIOĞLU – 360 TV NAZLI ÇELİK - STAR HABER RIDVAN BIYIK - SHOW TV ANA HABER

SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ:

DEMET SABANCI TÜRKAN ŞERBETÇİ NURAY MARÇAK - TAMEV (TOPLUMSAL AÇLIKLA MÜCADELE VE EĞİTİM DERNEĞİ BAŞKANI) ÇAĞLA ÇOBANOĞLU – “SERÇENİN GÖZYAŞI” projesi VEDAT UĞURLU ŞAZİMET PALTA İMRE - Britanya Türk Kadınları Derneği ve İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. HAYAL GÜCÜ MERKEZİ GÜRHAN SAYAR CİHAN SOYER DURMUŞ ARIKAN

100.YIL BAŞARI ÖZEL ÖDÜLÜ:

* NORM ENDER

* CAN SARAÇ

* ŞAHİKA ERCÜMEN

* METE GAZOZ

* UFUK KOÇAK

MESLEK ONUR ÖDÜLÜ:

NESRİN SİPAHİ