Nükhet Duru'dan dikkat çeken itiraf

Keyifli bir sohbete imza atan ikiliden İpek Tuzcuoğlu'nun, ''Günümüzde anlamlı sözler ve ritimler kalmamasını neye bağlıyorsun?” sorusuna cevap veren Duru, ''Teknolojiye çok yapıştık. Doğru kullanmıyoruz. İyi şarkı çıkmama nedeni o güzel aşklar yok. Sevmeden sevişmeler dönemi diyorum ben. Bu tabi şarkının ve hayali geliştirecek olayların varlığını yok ediyor. Sadece müziğin matematiksel gerçeği kalıyor. Ben takılmadım öyle bir şeye. Hiçbir şey hakiki değil.” şeklinde yanıtladı.

"SENA, DİNLEDİĞİM AN BENİ ETKİLEDİ"

Tuzcuoğlu’nun, “Gençlerden sesiyle, besteleriyle seni etkileyen kimler var?” sorusuna Duru, “İlk aklıma geleni söyleyeyim. Hiçbir ödül gecesinde aday yapmayı düşünmüyorlar. Tepki vermek istiyorum. Sena Şener. Kendi düzenlemesini, şarkısını yapıyor. Kendi şarkısını yazıyor. Hayatta sevişmekten ve birbirini farketmekten daha önemli şeyler olduğunu da farketmiş bir arkadaşım. Sena dinlediğim an beni etkiledi.” şeklinde yanıtladı.

"NEREDE DUYSANIZ TANIYACAĞINIZ SESLER KALMADI"

Nükhet Duru, müzik sektörünü ise, “Nerde duysanız tanıyacağınız sesler kalmadı. Saçlar, kıyafetler, davranışlar aynı. Seslerde zaten stüdyo marifetiyle düzenlenmiş. Ben başladığım dönem öyle küçük bir detone olsun veya ritmin dışında kalmak olsun dayak yerdik biz orkestra şefinden.” şeklinde yorumladı.

“ÖLÜM GİDENİN DEĞİL KALANIN SINAVI”

İpek Tuzcuoğlu’nun, “Ölüm gerçeği yaşam içinde seni nasıl dönüştürdü? sorusu üzerine; Duru, “Ölüm bir anlık bir şey. Ölene kadar yaşadığını hissederek hayatla bağın kesiliyor bana göre. Ben ölümü gidenin değil, kalanın sınavı olarak görüyorum. Her şey ölüyor, biz de öleceğiz. O zaman bugünün tadını çıkaralım” ifadelerini kullandı.

Duru, yıllar önce yılanı olduğunu söyleyerek, “Benim yılanım vardı. Temel yılanı sanıyordum ama engerekmiş o. Ben onu gizli besliyordum. Evin altında bir boşlukta kalıyordu. Her canlının durumu bu. Biz onlara bir şey yapmadıkça onlar bize bir şey yapmaz.” ifadeleriyle açıkladı.