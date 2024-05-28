Nükhet Duru 7.0 yüklendi

Popüler müziğin efsane sanatçısı Nükhet Duru, yeni yaşını ‘NÜKHET DURU 7.0’ adlı zamansızlık temalı partiyle kutladı.



Oğlu Cem Masis tarafından organize edilen doğum günü partisine yakın arkadaşı olan efsane sanatçılar ile genç kuşağın başarılı starları katıldı.



Kendine has yorumu, güçlü sahne performansıyla pop müziğin efsane sanatçısı Nükhet Duru, yeni yaşını sürpriz doğum günü partisiyle kutladı.



Oğlu Cem Masis’in organizasyonunu yaptığı parti Sanayi313’te gerçekleşti. Şarkıları, şarkı sözleri ve kullandığı müzikal soundun yanı sıra modaya yön veren imajıyla her dönemin starı olmayı başaran ünlü sanatçının parti teması zamansızlığını vurgulaması için ‘’Nükhet Duru 7.0’’ olarak belirlendi.



ŞARKILARI NÜKHET DURU İÇİN SÖYLEDİLER

Nükhet Duru’nun doğum gününe Kenan Doğulu, Beren Saat, Saba Tümer, Nilgün Belgün, Ceyda Düvenci, Güçlü Mete, İzzet Öz, Sedef İybar, Göksel, Ayça Varlıer, Aylin Aslım, Dilara Koçak, Ahmet San, Saffet Emre Tonguç, Meltem Cumbul, Bestemsu Özdemir, Raisa Sason, Vanessa Sason, Mert Aslan, Gülşah Saraçoğlu, Defne Samyeli, Kaan Sekban, Necati Akpınar, Fadik Sevin Atasoy, Dilek-Faruk Aslanoba'nın da aralarında olduğu sanatçı dostları katıldı.



Yakın çevresi ve sanatçı arkadaşlarını yanında gören ve duygulanan Nükhet Duru, ‘’Allah’ın bana verdiği ömrü şükürle, mutlulukla, sindire sindire yaşamak istiyorum dostlarımla. Bu geceyi oğlum organize etti ve bu benim için çok mutluluk verici. Epeydir görmediğim dostlarıma kavuştum” diye konuştu. Gecede alkışlar üzerine sahneye çıkarak sevilen şarkılarını söyleyen Nükhet Duru’nun doğum günü partisi ünlüler geçidine sahne oldu. Kenan Doğulu, Nilgün Belgün, Ayça Varlıer, Göksel, Defne Samyeli, Saba Tümer, Güvenç Dağüstün, Meltem Cumbul’un aralarında olduğu birçok sanatçı Nükhet Duru için sevilen şarkıları söyledi.