Nostalji rüzgarı

Sahne performansıyla izleyenleri büyüleyen Erdinç Erişmiş, Kayahan, Erol Evgin, Barış Manço ve İskender Doğan gibi Türk müziğinin efsane isimlerinin unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Konuklarına unutulmaz bir gece yaşatan Erdinç Erişmiş, güçlü yorumuyla büyük beğeni topladı. Dinleyiciler, sevilen sanatçının performansı sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşarken, kimi şarkılarda da hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Erişmiş, söylediği şarkılarıyla dinleyicilerine hem geçmişin nostaljik rüzgarlarını estirdi hem de müzik dolu bir gece yaşattı.