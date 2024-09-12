Nocturne yeni sezona güçlü koleksiyonuyla merhaba diyor

NOCTURNE, Sonbahar/Kış 2024-25 koleksiyonuyla DNA’sında yatan dinamizmi açığa çıkarıyor. Sıra dışı tasarım oyunları ve kreatif dokunuşlarıyla fark yaratan NOCTURNE, yeni sezonda yine tüm bakışları üzerlerinde toplayacak parçalar sunuyor.

Eskimeyen denim trendi, “Denim Capsule” grubunda NOCTURNE’ün yenilikçi bakış açısıyla bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Özel yıkama işlemlerinin uygulandığı jean’ler ve yapbozu andıran görünümler, beyaz krokodil tasarımlarla buluşarak günlük giyime gusto katıyor.Kırmızının deri ve kaşe kumaşlarla randevusu, “Love Game”temasında aşka dair hayalleri canlandırıyor. Tüvit ve derinin birlikteliği zıtlıkların cazibesini vurgularken, “Je t’aime” yazılı tişört ve sweatshirt’ler ilhamını sevginin gücünden alıyor. “Burgundy Chic”konsepti; siyah ve bordonun birlikteliğini, takımlar ve elbiselerde öne çıkarıyor. Rugan parçaların yarattığı lüks hissi, maskülen ve feminen çizgilere sirayet ediyor.Doğaya gönderme yapan “Wild Feminen”grubunda, leopar desenli dış giyim modelleri, cüretkarlığı destekliyor. Dantel, jakar ve püskül detaylarıyla hareketlendirilmiş kaşe, denim ve organze kumaşlar, bejin farklı tonları ve siyah parçalarda yoğunlaşıyor.Asaletin simgesi siyah, “Black Beauty”serisine ait tasarımlarla yalın bir gösterişe teşvik ediyor. İnci işlemeli trikolar zarif bir ihtişamı, kırçıllı takımlar sade bir iddiayı beraberinde getiriyor. Mini ve maksi elbiseler, yaka ve omuz kısımlarındaki dokunuşlar, siyah ve beyaz tasarımlar da dantel detaylarıyla dikkat çekiyor. Gold eklemeler ise serinin ışıltı dozunu artırıyor. Ofis stiline göz kırpan takımlar, “Burgundy Casual”temasında gri ve bordo ağırlıklı renk paleti, deri, kapitone ve krokodil dokularla zenginleşiyor. Konforlu hırkalar ve taşlı kazaklarla bir araya gelen mini etekler, zamansız bir şıklığa davetiye çıkarıyor.Düğünlerden kokteyllere, mezuniyetlerden doğum günlerine, en özel anlarınızı taçlandırmak üzere tasarlanmış “Celebration”grubu, mini ve maksi elbiseler ile etekleri barındırıyor. El işçilikleri ve trok detayları, kendinizi iyi hissettiriyor.Kontrastın en güçlü ikilisi siyah ve beyaz, “In Town”grubuna liderlik ediyor. Ustalıklı bir işçilik örneği teşkil eden takımlar, iddialı görünümlere zemin hazırlıyor. Ofis stilini tamamlayan gömlek, elbise ve etekler, kendinden emin duruşları beraberinde getiriyor.Karakteristik silüetleri kapsayan “Love Luxury”teması, kırmızı, siyah ve beyaz renklerin çekiciliğine odaklanıyor. Transparan detaylı body’ler, omuz ve kol vurgulu bluz ve elbiseler, kalıplı ceketler ile kalem ve kloş etekler, feminen ve özgün çizgilerin etkisine kapılıyor. Gecenin dinginliğinden esinlenen “Midnight Sky”serisi, lacivertin en çarpıcı tonuyla hayat buluyor. Deri kabanlar, kadife dokular ve kristal işlemeli trikolar gökyüzünün parlaklığını gardırobunuza taşıyor.Kış aylarının vazgeçilmezi ekose,“Royal Castle” temasıyla modern bir hale bürünüyor. Haki ve kahverengi parçalar, rahat kalıplar ve yumuşak materyallerle tamamlanıyor.Kışın sert havasını yumuşak dokularla hafifleten “The Mist”modellerinde şıklığı, kapitone ve deriler taçlandırıyor. Şehrin yüksek temposuna ayak uyduran parçalar, trok detayları ve degradelerle zenginleşiyor. Gündelik koşturmaca içerisinde kurtarıcı görevi gören kaşe ceketler, hırkalar, krokodil takımlar ve elbiseler, sezonun moda rengi gri ile pratik fakat etkili görünümler yaratıyor.