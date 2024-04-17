Nobu Tokyo şefleri özel omakase menüsü ile Nobu Istanbul’da

Eşsiz gastronomi algısıyla dünyaya yayılan efsanevi Nobu Restaurant’ın deneyimli Tokyo şefleri, özel omakase menüsünü panoramik İstanbul manzarası eşliğinde sunmaya geliyor. Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin yıldönümü tesisinin 100. Yılına özel gerçekleşecek haftanın açılış gününe koto performansı eşlik ederken Tokyo haftası boyunca planlanan çeşitli atölye programları da kültüre dair özel bir bakış sunacak.

Japon-Peru ruhunu yaşatan özgün dekorasyonu ve yenilikçi bir kompozisyona sahip tabaklarıyla sıra dışı bir atmosfer sunan Nobu Istanbul, Japon mutfağına özel reçetelerin Nobu Tokyo standartlarında sunulacağı Tokyo haftasına Asya-Pasifik Bölge Direktörü Baku Kobayashi’nin de katılımıyla ev sahipliği yapıyor. Özel Suşi Şefi Masami Ouchi ve Nobu Tokyo Kurumsal Şefi Shuichi Yamaguchi’nin Türkiye şefleriyle birlikte hazırlayacağı menü, omakase ve alakart olmak üzere iki farklı seçenekten oluşuyor. 8 aşamalı tadım menüsü; yüksek kaliteye sahip malzemelerle hazırlanan başlangıç seçkisi, Japon mutfağının geleneksel bir sembolü haline gelen 5 parçalık suşi sunumu ve Tokyo’ya özgü imza tabaklara eşlik eden azuki espresso soslu matcha parfe tatlı tabağından oluşuyor. Alakart menü ise; Tokyo Style Wagyu Sukiyaki Toban ve Shio-Koji cured Grilled Rack of Lamb with Jalapeno Salsa gibi ünlü 5 farklı tabak seçeneğine sahip.

NOBU TOKYO HAFTASI: LEZZET VE KÜLTÜRÜN KEŞFİ

Tabiatın dinginliğini duyuları harekete geçiren bir keşfe dönüştüren bonsai atölyesi, 24 Nisan Çarşamba günü katılımcılarını binlerce yıllık bir geçmiş ile bağlantı kurmaya davet ederken, çiçeklerin estetiği eşliğinde Japon kültürünün derinliklerine bir yolculuğa çıkaran ikebana atölyesi ise 25 Nisan Perşembe günü büyüleyici bir deneyim sunacak. 26 Nisan Cuma günü planlanan origami atölyesi ise kağıdın olağanüstü dönüşümünün izinde yaratıcılığın sınırlarına odaklanacak. Nobu Tokyo’nun ikonik lezzetleri eşliğinde gerçekleşecek atölye seçkisi, 3 gün boyunca sanat ve gastronomiyi özgün bir yorumla misafirleriyle buluşturacak.