Nobu Istanbul’da şeflerden özel buluşma: Four Hands Dinner

Panoramik Boğaz manzarası ve en ince detayına kadar düşünülmüş dekorasyonu ile benzeri görülmeyen bir ambiyans sunan Nobu Istanbul, misafirlerini özel bir menü ile karşılıyor. Restoranda 28-30 Kasım tarihlerinde sunulacak olan menü, Nobu Kurumsal Şefi Hervé Courtot ile Nobu Istanbul şefi Celestin Gaty’nin birlikte hazırladığı ‘Four Hands Dinner’ etkinliğine özel olarak hazırlanıyor.

Japon-Peru mutfağının dünyaca ünlü temsilcisi Nobu Istanbul’un ‘Four Hands Dinner’ menünün öne çıkan lezzetleri arasında; nori yosunu, bıldırcın yumurtası ve havyar üçlüsünün enfes uyumuyla hazırlanan taco tabağı, domates soslu toro ton balığı salatası gibi başlangıçlar yer alıyor. Şeflerin özel sushi seçkisiyle devam eden menü, ana yemeklerde Nobu’nun ikonik tatlarına vurgu yapıyor. Misafirlerin beğenisine sunulacak ana yemekler arasında; şampanya sosunda pişirilmiş şili levreği, orman mantarları eşliğinde ağır ağır fırınlanmış Wagyu sığır eti ve Chimichuri ile antep fıstığının bir araya geldiği fırınlanmış kral yengeç bulunuyor. Tatlı finalinde ise, soğuk kış günlerine tatlı bir dokunuş katan kestane püresi ve özel süt kreması ile hazırlanan Mont Blanc tatlısı konukların beğenisine sunulacak.

Eşsiz Boğaz manzarası yanı sıra ayrıcalıklı hizmet anlayışıyla dikkat çeken Nobu Istanbul’da 28-30 Kasım tarihleri arasında Nobu Kurumsal Şefi Hervé Courtot ile Nobu Istanbul şefi Celestin Gaty’nin hazırladığı bu özel menü deneyimlenebilecek. Nobu Istanbul’a rezervasyon yapmak için ist.reservations@noburestaurants.com veya +90 212 334 30 34 numaralı telefon üzerinden ulaşılabiliyor.