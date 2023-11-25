Nivea Haus'ta 3 günlük bir şölen

NIVEA, cilt bakımı yeniliklerinin bir öncüsü olarak, 24-25-26 Kasım tarihleri arasında LUMINOUS630® Ailesinin yeni üyelerinin lansmanı için Akaretler’de yer alan NIVEA HAUS’un kapılarını 3 günlük bir etkinlikle araladı. NIVEA’nın Mert Vidinli ev sahipliğinde, LUMINOUS630®’un marka elçisi Pelin Akil’in katılımıyla gerçekleştirdiği etkinlik serisi, 24'ünde basın ve influencerların davetli olduğu NIVEA HAUS’un kurdele kesme töreni ile başladı. İlk gün özel davetlileri ağırlayan NIVEA HAUS 25 ve 26 Kasım tarihlerinde tüketici odaklı deneyim atölyeleri ve cilt bakımı analizi randevuları ile devam edecek. 3 gün boyunca aralıksız devam eden edecek etkinliklere ev sahipliği yapacak NIVEA HAUS, markanın unutulmaz ve etkileyici deneyimler yaratma konusundaki yeteneğini gözler önüne seriyor.

Işıltılı Bir Buluşma

İlk gün, NIVEA HAUS’un açılışına katılan birbirinden değerli konuklar, kişiselleştirilmiş cilt bakımı danışmanlıkları, etkileşimli ürün tanıtımları ve markanın cilt bakımında mükemmelliğe olan bağlılığının arkasındaki sırlar hakkında sahne arkası bilgilerini içeren deneyimlerle karşılaştı.

Açılış konuşmasında NIVEA Marka Müdürü Nazlı Abay ‘’Sizleri markamızın tam da kalbine, evimize davet etmek istedik, o yüzden de sizleri burada, NIVEA HAUS’umuzda, evimizde ağırladığımız için çok mutluyuz. NIVEA, 110 yılı aşkın süredir cilt bakım uzmanlığına sahip, sektördeki en köklü markalardan biri. Ve bu yüzden de cildimizin gerçek ihtiyaçlarını ve biyolojisini, çok iyi anlayan ve ona uygun çözümler üreten bir marka. Bugün, NIVEA bilim insanlarının, 10 yıllık titiz araştırmaları ve 50.000’in üzerinde içeriği taramaları sonucunda buldukları, leke karşıtı etkiye sahip, son derece iyi çalışan bir içerik olan LUMINOUS630® ailesini hep birlikte tanıma fırsatı bulduk. Patenti tamamen NIVEA’ya ait bu formül, lekeler üzerinde etki göstererek, koyu lekeleri aydınlatmaya yardımcı oluyor ve yeni leke oluşumuna karşı savaşmaya destek oluyor. Böylece kadınların eşit bir cilt tonu arzusunu yerine getirme noktasında yardımcı olarak daha özgüvenli bir duruşun temellerini oluşturuyor.’ ’dedi.

Etkinliğin ilk günü NIVEA LUMINOUS630®’un marka elçisi Pelin Akil’in de söz aldığı açılışta güzel oyuncu ‘’NIVEA bugün hem LUMINOUS630® ailesini büyütmenin, hem de NIVEA Türkiye’de ilk kez kullanıcılarına bir NIVEA HAUS deneyimi yaşatacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ben de evimizin açılış kurdelesini keserek açılışını yaptığım için ve sizlerle birlikte evimizde olduğumuz için çok mutluyum.’’ dedi

Cilt Bakımı Mutluluğu İçin Bir Yolculuk

İlk günkü görkemli davetin ardından 2 gün sürecek tüketici günleri kapsamında cilt bakımı meraklıları, NIVEA HAUS'ta randevulu sistem ile organize edilen bir dizi etkinliğe katılma fırsatı yakalayacak. Her bir odası etkileşimli farklı alanlara dönüştürülen NIVEA HAUS’ta katılımcılar, uzman cilt bakımı danışmanları rehberliğinde, NIVEA'nın 1 numaralı leke karşıtı bakım ailesi LUMINOUS630®’yi keşfederek ışıltılı ve bakımlı bir cilde giden yolculuğa ortak olacak.

ÜRÜNLER HAKKINDA

NIVEA Luminous630 Leke Karşıtı Serum, patentli Luminous630 formülü ile 2 haftada* gözle görülür sonuç sağlayarak daha aydınlık ve ışıltılı bir cilde sahip olmaya yardımcı olur. 2 kat daha fazla Hyaluronik Asit içeren** formülü ile cildi dolgunlaştırır ve yoğun bir şekilde nemlendirir.

Yeni NIVEA Luminous630 Leke ve Yaşlanma Karşıtı Serum, 10 yıllık leke oluşumunda bile leke görünümüne 2 haftada* gözle görülür şekilde etki ederken kolajen tetikleyici formülü ile daha sıkı bir cilt ve azalmış kırışıklık görünümü sağlar.



Yeni NIVEA Luminous630 Sivilce Lekesi Karşıtı Serum, sivilce lekelerine karşı 2 haftada* gözle görülür sonuç sağlar. Salisilik Asit, Hyaluronik Asit ve Yeşil Çay Özü içeren formülü ile cildi pürüzsüz ve mat bir cilt görünümü sağlar.