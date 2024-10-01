Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi 01.10.2024 14:53 Ünlü sanatçı Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar... Snob Magazin'in haberine göre; Nilüfer, sahne kostümü bakmak için Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında konuşan sanatçı, "Genel durumu gayet iyi. Hastanede halen. Felçli kalma durumu yok. Gittim gördüm kendisini" dedi. Kendisinden bahseden Nilüfer, "Dinleniyorum. Kızım master yapacağı için onunla İngiltere'ye gittim. Oradan döndüm, Adana'da konsere gittim. Şimdi buradayım. Zaman geçiyor" diye konuştu. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN