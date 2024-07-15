Nilüfer'den aşk açıklaması!

Nilüfer, geçtiğimiz akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. KerkiSolfej organizasyonu ve Kral Pop Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşen konser, büyük bir ilgiyle karşılanırken Tüm biletlerin tükenmesi ve konser başlamadan saatler önce kapıda oluşan uzun kuyruklar, konser alanını tamamen doldurdu.

Satışa çıktığı günden bu yana Bodrumlu müzikseverlerin büyük merakla beklediği Nilüfer konseri, beklendiği gibi muhteşem geçti. Harika performansıyla ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen binlerce Bodrumlu izleyicisine unutulmaz bir gece yaşatan başarılı sanatçıya, sevenleri ise koro halinde şarkılarına eşlik etti.



Sahnesinde iki farklı kıyafet giyen sanatçı, hem güzelliğiyle hem de sahnede ki enerjisiyle büyük alkış aldı. Konser sırasında, aşkın yaşının olmadığını vurgulayan Nilüfer, "Görüyorum ki Z kuşağı, Y kuşağı herkes 90'lar müziğini dinliyor. O zamanda yazılan şarkıların hikayeleri ve yaşanmışlıkları vardı. X kuşağı da olsan Y kuşağı da olsan aşkın yaşı olmuyor. Biri geliyor seni alıp götürüyor," dedi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Nilüfer, hayranlarının yoğun isteği üzerine bis yaparak konserini sonlandırdı. Yaz turnesine tüm hızıyla devam edecek olan Nilüfer, 28 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 1 Ağustos’ta Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 2 Ağustos’ta İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda, 17 Ağustos'ta Marmaris Amfi Tiyatro’da, 18 Ağustos'ta Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda, 23 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 24 Ağustos’ta ise Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu'nda sahne alacak.