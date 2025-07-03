Nilsu Berfin Aktaş'ın AVM tarzı!

Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.



Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncu, daha sonra meydan katına çıkarak güzel havanın keyfini çıkarttı. Meydan katında bir restoranda keyifli vakit geçiren Nilsu Berfin Aktaş, restoran çıkışı karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, "tatilden geldim şimdi tekrar tatilde gideceğim. Ttatil henüz bitmedi biraz alışveriş yapacağım" açıklamasında bulundu. Fit ve spor tarzıyla da dikkatleri üzerine çeken Nilsu Berfin Aktaş, daha sonra aracına binerek AVM’den ayrıldı.