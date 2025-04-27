Nihat Kahveci ve eşi Fulya Sever Kahveci aşk dolu hayatlarını anlattı!

Türk futbolunun efsane ismi Nihat Kahveci ve zarif eşi Fulya Sever Kahveci, bir YouTube programında aşk dolu hayatlarını anlattı.

Fulya Sever Kahveci, “Nihat’la ilk tanıştığımızda konferanslara gidiyorduk. Fulya Tesisleri anısını anlatıyordu. Her ‘Fulya’ dediğinde dönüp bakıyordum.” dedi. Nihat Kahveci ise aşkını tek cümleyle özetledi: “Hayatımın her anında Fulya var.”

FUTBOLCUYA ASLA EVLENMEM DİYORDUM, KADERİN GÜCÜNE BAKIN!

Fulya Sever Kahveci, Nihat’ı futbolculuk yıllarından tanıdığını, ancak kendine bir söz verdiğini itiraf etti:

“Asla futbolcuyla evlenmem diyordum. Stresli.. Amcam da yöneticiydi bir dönem. Neyse ki Nihat’la tanıştığımızda futbolu bırakmıştı.”

Ancak kader ağlarını ördü. Fulya, Kuşadası’nda aldığı evlenme teklifi sonrası, altı ay içinde Roma’da “evet” dedi. İstanbul’da da görkemli bir düğünle aşklarını taçlandırdılar.

BİR YÜZÜK, ÜÇ NESİL, BİR HİKÂYE

Sanat tutkusu küçük yaşlarda başlayan Fulya Sever Kahveci, bugün mücevher dünyasında kendi imzasını atıyor.

“Altı yaşından beri çizmeyi ve resim yapmayı seviyorum. Babaannemin hediye ettiği yüzük anneme geçmiş, şimdi de bana geçecek. O yüzüğün hikayesini tasarımlarıma taşıdım. Tasarımlarım birkaç yerde sergilendi.” diyerek köklerinden aldığı ilhamı anlattı.



EVDE GÖRÜNENİN ARDINDAKİ GERÇEK!

Fulya Sever Kahveci, esprili bir ifadeyle açıkladı: “Genelde her şey benim söylediğim gibi olmuş gibi oluyor ama aslında Nihat’ın dediği oluyor.”

Nihat ise eşinin hayranı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi:

“Fulya’yla her konuyu konuşurum. Futbol, siyaset, gıda, tıp, tarih… İnanılmaz bir genel kültürü var.

Türkiye Güzeli unvanı, mühendislik eğitimi, televizyon programcılığı ve sanatçı kimliğiyle Fulya Sever Kahveci, hem güzelliği hem zekâsı ile büyülüyor.

BEBEK GİBİ AĞLATAN YÜZÜK

Fulya Sever Kahveci, tasarım yolculuğunda yaşadığı duygusal anı şu sözlerle anlattı: “Hikaye, duygu ve romantizmden geliyor. Çocukların varlığı ve evdeki bütünlüğümüz beni motive eden şeyler. Nihat için tasarladığım Yüzük fırından çıkınca bebek doğmuş gibi ağladım. Nihat’a söylediğimde onun da gözleri doldu.”

İSPANYA’DA BİR TÜRK KAHRAMANI: NİHAT KAHVECİ

İspanya’da, Real Sociedad taraftarlarının gönlünde taht kuran Nihat Kahveci’nin sevgisi hâlâ canlı. Fulya Sever Kahveci duygulu anları şöyle paylaştı: “Sociedad’da veya Villa Real’ de yaşayanlar Nihat’ı görünce gözlerinden yaşlar akıyor. Ona inanılmaz bir sevgi var. Orada heykelini yapmışlar.”