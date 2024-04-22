Nihan Akın memleketini coşturdu

Türk müziğinin güzel seslerinden Nihan Akın, geçtiğimiz gece memleketi Karadeniz'in topraklarında müzik fırtınası estirdi.

Nihan Akın; güçlü sesi, enerjisi ve güzelliğinin yanı sıra Karadeniz'in derin melodileriyle kalpleri fethetti.

Samsun'da sevenleriyle buluşan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konserde Nihan Akın; sadece şarkılarıyla değil, sahne performansı ve repertuvarı ile de sevenlerini kendine hayran bıraktı.

Karadeniz'in dalgalarını sahneye taşıyan Akın; Serena Torosoğlu'nun imzasını taşıyan muhteşem siyah payetli kıyafetiyle de göz kamaştırarak gece boyunca parıldadı.

Sahnede; Karadeniz'in melodileriyle hem hüzünlenen hem de eğlenen hayranlarını büyüleyen Akın; alanı dolduran sevenlerine unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

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Nihan Akın

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