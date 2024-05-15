Nihal Candan neden hüngür hüngür ağladı? 28 yıl hapis istemine ne dedi? Kimden korkuyor?

Snob Magazin'in özel haberine göre; "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından beş ay kaldığı cezaevinden anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşüp, sağlık nedeniyle tahliye Nihal Candan, Nişantaşı'nda Snob Magazin tarafından görüntülendi ve soruları yanıtladı. Dışarıda görüntülendiği için sosyal medyada, "Nasıl hasta?" yorumlarının yapılmasına sebep olan Nihal Candan'ın tanınmamak için şapka ve gözlükle dolaşması dikkat çekti.

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlandı. Bahar Candan’ın 44 yıla, Nihal Candan’ın 28 yıla kadar hapsi istenmesine Bahar Candan, "İyi değilim. Başıma gelen şeylerin magazinle alakalı olduğunu düşündüğüm için anksiyete yaşıyorum. Açıklama yaptıkça daha çok üstüme düşünülüyor. İnşallah bir an önce biter ve suçsuz olduğumuz kanıtlanır" dedi.



Candan, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Son altı aydır yaşamıyorum. Konuşurken kamuoyu baskısı altında içerisindeyim. Kimseyi dolandırmadım. Çevremde çok zengin var. Yaptığım reklam yok. Ekstra param yok. Neden bu suçla yargılandım ve bu konu içerisinde olduğumla ilgili fikrim yok. İki animasyon karakterini bir korku filmin içine konuldu seyretmekten keyif alan kitle olabilir. İnanılmaz zor durumdayım. Normal olmaya çalıştıkça üzerime geliniyor. Ne yapacağımı şaşırdım" diyerek, ağladı.



Sosyal medya fenomen, "Sosyal medya yorumlarına mı üzülüyorsunuz?" sorusuna, "Takip edemiyorum. Korkuyorum. Her şeyden korkmuş durumda... Bundan sonra cezaevine girince cesedimi koyabilirler. 27 yaşındayım, yeni evlendim ve avukatlık yapmayı beklerken, başıma bunlar geldi. Söylenecek bir şey yok. Konu yargı. Artık iyi haberler almayı bekliyorum. Olmayan bir suçu kanıtlamak mantıksız geliyor" yanıtını verdi.