Nihal Candan'dan bomba itiraflar! Kim tartılmasını yasakladı?

Cezaevi sürecindeki kilosu ile gündem olan Candan, Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlarken konuşma tarzı ve yavaş hareketleri ile de dikkat çekti.

BEDENİM OLDUĞU YERİ SEVMEDİ, ORTADAN KALDIRMAK İSTEDİ

Cezaevinde geçirdiği zor günlerin ardından yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Nihal Candan, Pınar Kerimoğlu’na çarpıcı açıklamalarda bulundu. Candan, tutukluluk sürecinde yaşadığı ağır stresin etkisiyle 33 kiloya kadar düştüğünü söyledi.



YEMEĞİ DEĞİL,MANEVİYATI SEÇTİM!

“Bir çocuk kilosuna kadar inmiştim” diyen Candan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Stresle başa çıkmak için yemeği değil, maneviyatı seçtim. Bedenim artık bulunduğu yeri sevmiyordu, adeta kendini ortadan kaldırmak istedi. Halüsinasyonlar görmeye başlamıştım. Son zamanlarda bir bebek gibiydim, tekerlekli sandalyeyle bakım gördüm.”



BU SARHOŞ HALİ GİBİ DURUMUM, ASLINDA ‘ANDA KALMA’ DURUMU

Pınar Kerimoğlu’nun programına konuk olan Nihal Candan, yayın boyunca sergilediği sakin ve dalgın tavırlarıyla dikkat çekti. Candan, “Bu sarhoş hali gibi görünen durumum aslında anda kalma hali,” diyerek dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Yaşadığı zorlu sürecin ardından bu farkındalığa istemeden ulaştığını söyleyen Candan, “Ben bir Mevlâna değilim, Mevlâna’yı geçtim, Buda da değilim. Bu hale ulaşmak isteyen keşişler altı ay ağaç kovuklarında yaşıyor ama ben o dört aylık kaotik süreçte, bilmeden, farkına bile varmadan bu hale büründüm,” sözleriyle ruh halini anlattı.



PSİKOTERAPİSTİM TARTILMAMI YASAKLADI

Pınar Kerimoğlu’na yaptığı açıklamada tehlikeli zayıflık süreci sonrası yaşadığı psikolojik yorgunluklardan da bahseden Nihal Candan, aldığı profesyonel destekle bu süreci atlatmaya çalıştığını söyledi. “Psikoterapistim tartılmamı kesinlikle yasakladı. Artık bu kilo gündeminden bir an önce kurtulmam gerektiğini, çünkü kafamda sürekli kilo ile ilgili düşünceler oldukça kendimi toparlamamın imkânsız olduğunu söyledi,” diyen Candan, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığına odaklandığını ifade etti.



TAKİPÇİ KASMAK İÇİN BENİ LİNÇ ETTİ

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Nihal Candan, çocuk tiyatrosunda oynamasının ardından paylaşım yapan ve kendisini linç eden Mihre Çelikkol hakkında da konuştu. “Takipçi kasmak için beni kullandı” diyen Candan, şunları söyledi:

“O dönem aslında öyle büyük bir tepki ve linç olmadı ama ünlü bir oyuncunun eski eşi olan bir hanımefendi, bir şeyler yazdı. Benim üzerimden takipçi kasmak için… Ben çocukları çok severim ve çocuk tiyatrosunda onlarla birlikte olmak ruhuma ve mental sağlığıma iyi geldiği için oradaydım.”



SABAH NAMAZI KILMADAN GÜNE BAŞLAMAM

Pınar Kerimoğlu’na samimi açıklamalarda bulunan Nihal Candan, bir gününün nasıl geçtiğini de anlattı. Sabah ezanı ile güne başladığını söyleyen Candan, şunları ifade etti: Sabah namazını mutlaka vaktinde kılmaya gayret gösteriyorum. Farklı bir enerjisi var. Sonrasında anneannemle kahvaltı yapıp kahve içiyorum ve baroya gidip günlük rutin işlerime bakıyorum. Gece yatmadan önce de mutlaka yatsı namazımı kılıyorum.”



ZAYIFLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYDİM

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Nihal Candan, cezaevindeki son dönemlerinde iyice zayıfladığı için ailesinin ziyaretine çıkamadığı günleri de ilk kez anlattı: “Zayıflıktan ölmek üzereydim. Ailem beni ziyarete geldi ama ben ziyarete bile çıkamadım. Babam, o durumumu gördükten sonra harekete geçti. 2-3 gün daha yemek yemesem ölecektim” diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.