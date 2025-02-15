Nihal Candan " Cezaevine girmeden öncede namaz kılıyordum. "

ŞU AN STAJYER AVUKATIM



Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " Hukuk okuyordunuz. " demesine karşılık Nihal Candan " Okulum bitti. Şu an stajyer avukatım. Bilişim suçlar üzerine avukat olmak istiyorum. " dedi.



BATTANİYEMİZ BİLE YOKTU

Ezmeci'nin " Cezaevinde çok zayıfladınız. Olumsuz olaylar karşısında ilk yaptığınız şey yemek yememe duygunuzu mu kapatmak ?" sorusuna karşılık Candan " Gecenin bir yarısı sizi alıyorlar. Stilettolarınızı dışarıda bırakıyorsunuz. Battaniyeniz bile yok. İsmi intihar olmasın diye dramatik bir şekilde kendimden vazgeçtim. Sürekli halüsinasyonlar görüyordum. Kendiniz dışında size kimse yardımcı olamıyor.

APTAL TAKLİDİ YAPTIM

Kendimi korumak için aptal taklidi yapmışımdır. " diyerek yanıtladı.

BAHAR'LA DAHA GÖRÜŞÜYORUZ

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " Siz ailenizle yaşıyorsunuz. Kardeşiniz Bahar da sizinle mi ? " sorusuna Nihal Candan " Bahar'la daha az görüşüyoruz. Evi bize çok yakın. İkinizin de ayrı olarak ilerlemesi daha sağlıklı. " cevabını verdi.



TEK İYİ GELEN ŞEY NAMAZ

Ezmeci'nin " Cezaevinde namaz kılıyordunuz." demesine karşılık Candan " Cezaevine girmeden öncede kılıyordum. Tek iyi gelen şey namaz kılmak. " dedi.

ZARARLA KAPATTIM NASIL KARA PARA AKLAYACAĞIM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " Tutuklanmanızın sebebi kara para aklamanız mı ? " sorusuna " Batan bir işletme nasıl kara para aklayabilir ? Zararla kapattım. Önce Allah'tan sonra devletten korkarım. Başka kimseden korkmam. " diyerek yanıtladı.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTIM

Ezmeci'nin " Sosyal medyayı eskisi gibi kullanıyor musunuz ? " sorusuna Candan " Hesabımı kapattım. " dedi.



ÇOCUKLAR VE TİYATRO BANA İYİ GELİYOR

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " Oynadığınız tiyatro oyunu içinde eleştiriler aldınız. " demesine karşılık Nihal Candan " Lar'lar duymadım. Bir kişi yorum yapmış. Çocuklar ve tiyatro bana iyi geliyor. Sanat iyileştirir. Şu an böyle mutluyum. Diğer herşeye kapadım kendimi. Görmüyorum, duymuyorum, bilmiyorum. " cevabını verdi.