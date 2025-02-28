New York'ta açılıyor! 28.02.2025 00:14 Türkiye'de 6 şubesi bulunan White Burger 7 şubesini Amerika New York'ta açıyor. İşte detaylar... Türkiye'de 6 şubesi bulunan White Burger 7 şubesini Amerika New York'ta açıyor. 3 yıl önce kurulan restoranın sahibi Sertan Tabur İstanbul'da 6 şubesi bulunan restoranın yakında Ankara, İzmir ve Bursa illerinde de yakında faaliyete geçeceğini açıkladı! White Burger'in sahibi Sertan Tabur Türk Burger'i Amerikan burgerine rakip olacağını açıklarken Newyork Longisland'da açılacak restoranda burgerlerin Türk tadında olacağını söyledi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN