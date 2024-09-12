Network Sonbahar/Kış 2024-25 koleksiyonu ile sofistike ışıltı

NetWork Limited ve Handmade Koleksiyonu

NetWork %100 kaşmir tasarımlarla hem kadın hem de erkek koleksiyonunda her sezon olduğu gibi bu sezonda da kaliteli dokuları ve özel işçiliği bir araya getiriyor.

İtalyan işçiliğinin ve kumaşlarının ön planda olduğu handmade trikolar, çift taraflı deri ve yıkamalı deri tasarımlar, kaşmir ve yün ceketler, konforu ve fark yaratan güçlü detayları ile kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor.

%100 Pamuk Triko Konforu

Artan triko kalitesi ve içeriğindeki %100 pamuk ile NetWork’ün basic essentials tasarımları hafifliği ve konforu sade bir şıklıkla yansıtıyor. Ceketlerle ve trikolarla şık kombinler oluşturan, yumuşak ve doğal hissi ile yokmuşçasına bir rahatlık sunan bu seri, gardıropların vazgeçilmezi ve günlük şehir hayatının kurtarıcı parçası olarak NetWork kadını ve erkeğine bu kış da eşlik edecek.

İş Seyahatlerinizde de Konforunuzu Düşünen N-Tech Travel ve Non-Iron Koleksiyonu

NetWork Erkek koleksiyonu, kırışmayan kumaşı ile gündelik şehir temposunda ve iş seyahatlerinizde fonksiyonel bir şıklık sunuyor. Özel teknik kumaşları ile katlandığında bile kırışmayan N-Tech Travel pantolon ceket takımlar ve ütü gerektirmeyen non-iron gömlekler sizin için hem konforlu bir stil hem de her okazyona hazırlıklı olmanızı sağlayan bir fonksiyonellik sunuyor . Farklı renk seçeneklerindeki jogger fit pantolonlar , rahat kesim ceketler ve yumuşak dokusu ile ön plana çıkan t-shirtler gün boyu ve toplantılarda kendinizi rahat ve özgüvenli hissetmenize olanak sağlıyor.

%100 Yün Özel Seri

Basic t-shirtlerden paltolara kadar geniş ürün yelpazesine yayılan %100 yün tasarımlar NetWork erkeği ve kadınını en sade ve güçlü stili ile yansıtıyor. Minimal iddia ve kalitenin birleşimi %100 yün dokular gardırobun anahtar parçalarından oluyor.