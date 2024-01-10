Neslim Güngen ağlayarak kocasını ifşa etti

Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulmuştu. Neslim Güngen sosyal medyada kocasını ağlayarak ifşa etti. Fenomen kocasının kendisini escortla aldattığını söyledi.

Güngen ağlayarak konuşarak "Öğreniyorum ki bir eskortla beni aldatıyor, her seferinde aynı escort. Pişkin pişkin bana diyor ki; bundan sonra ben böyleyim işine gelirse. Nasıl güçlü kalabilirim?" dedi.

Fenomen devamında ise "Siz kadınlar beni anlarsınız ben nasıl ayakta durabilirim? Kocam elimi tutsaydı ben bugünleri çok güçlü atlatırdım ama kocam en büyük kalem şu durumda bana en büyük kazığı attı" diyerek ağladı.