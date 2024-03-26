Neslihan Atagül 'Kara Sevda' dizisini anlattı

Türkiye’de olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinden de geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, hem ülkemizde hem de dünyanın birçok ülkesinde rekorlar kıran ‘Kara Sevda’ dizisinin İtalya’da yayınlanmaya başlaması üzerine aldığı davetle İtalya’nın Canale 5 kanalındaki ‘Verissimo’ programına konuk olmak için Milano’ya gitti.

Shakira, Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan programa konuk olan Neslihan Atagül Doğulu, programda çocukluğundan oyunculuğa nasıl başladığına, ailesiyle nasıl bir iletişimi olduğundan daha birçok konuya dair kendisiyle ilgili merak edilen soruları cevapladı. İtalya’da izlenme rekorları kıran ‘Kara Sevda’ dizisine olan ilgiyle ilgili mutluluğunu paylaşan başarılı oyuncu, babasının ölümüyle ilgili düşüncelerini şu cümlelerle dile getirdi: “Onu ölümsüz kılmak benim elimde ve şu an ondan böyle bahsediyorsam ölümsüz kılıyorum demektir. Beden ölümlüdür, ruh ise sonsuza kadar yaşar.” Gelecek planları da sorulan oyuncu, faydalı ve umut olmak istiyorum, detaylandırmak istemem çünkü tanrının her zaman daha iyi bir planı vardır, ona güveniyorum diyerek düşüncelerini açıkladı.

Güzel oyuncu programda giydiği Özgür Masur imzalı kıyafetiyle de büyük beğeni topladı ve sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.