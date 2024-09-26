Neslihan Atagül Doğulu New York Times Meydanı'nda

Ünlü oyuncu New York Times Meydanındaki Nasdaq Kulesi’nde sergilenen ve kadınların küresel nesneleştirme kültürüne meydan okuma misyonu taşıyan "I AM" kampanyasında yer alan tek Türk oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Kâr amacı gütmeyen We Do It Together prodüksiyon şirketi tarafından hayata geçirilen kampanya, kadınların medya ve toplumda nasıl algılandığına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Neslihan Atagül Doğulu’nun yanı sıra, kampanyada Diane Warren, Catherine Hardwicke ve Chiara Tilesi gibi dünyaca ünlü isimler de yer alıyor. "I AM" kampanyasındaki her bir başarılı kadın “Ben” ifadesiyle başlayan cesur beyanı ile, kadınların nesneleştirilmesine karşı güçlü bir duruş sergiliyor.

Neslihan ise ‘Ben benzersizim’ dedi.