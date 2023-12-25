Nesli tehlike altındaki hayvanlardan olan ‘Artis’ isimli gorilin öyküsü ziyaretçileri duygulandırıyor

Yoğun ilgi nedeniyle 4 Şubat 2024 tarihine kadar uzatılan sergi, hayvanların bedenlerinin bilinmeyen özelliklerini ve biyolojik yapılarını sanatsal bir anlayışla gözler önüne seriyor. “Hayvan derisi ve kürkünün altında ne var?” sorusu, meraklıları, anatomik bir safariye çıkarıyor. Ziyaretçiler, ülkemizde olmayan fil ve zürafa gibi farklı coğrafyaların canlılarını bir arada görme imkânı buluyor. Sergide bilim ve sanat meraklıları,100’den fazla hayvanın kemik yapısını, kaslarını, sinir sistemini ve organlarını yakından inceleme fırsatı buluyor.

Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi; zürafadan file, köpekbalığından ahtapota kadar çok sayıda muhteşem canlının karmaşık biyolojisini keşfetme imkânı sunuyor. 7’den 70’e her yaştan insanın hayvan anatomisini kolayca anlaması için tasarlanan sergi kapsamında hayvanların iç dünyası, çürümeyi durduran plastinasyon tekniği sayesinde detaylı bir şekilde gösteriliyor. Bu çalışmaya imza atan bilim insanı Prof. Dr. Gunter von Hagens, sergi için hiçbir hayvanın öldürülmediğini ya da asla zarar görmediğini de özellikle vurguluyor.

“GORİL ARTİS’İ HAYVANAT BAHÇESİNİN MÜDÜRÜ BAĞIŞLADI”

“Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi”ni gezenler, burada gördükleri hayvanların kendileriyle buluşma hikâyelerini ise heyecanla dinliyor. Örneğin sergide ziyaretçilerle buluşan ve büyük ilgi gören 200 kilogram ağırlığında ve 1.85 boyundaki ‘Artis’ isimli gorilin hikâyesi gibi…

‘Artis’, 2000 yılının Mayıs ayında yaşadığı hayvanat bahçesinde su kanalında yüzerken trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Onu çok seven hayvanat bahçesinin müdürü Klaus-Michael Machens, bu duruma çok üzüldü. Uzun süre ne yapacağını düşünen Machens, daha önce gezdiği ve çok etkilendiği Body Worlds Sergisi’ne onun bedenini bağışlama kararı aldı. “Artis’i gelecek nesillerin de görmesi için onu koruma altına almak istedik” diyen müdür, onu serginin yaratıcılarından Dr. von Hagens’e teslim etti. Dr. Hagens de ekibiyle birlikte 3.500 saatten fazla süren bir çalışma sonrası 17 yaşındaki bu sevimli gorili milyonlarca bilim ve sanatseverle buluşturdu.

“HAYATINI KAYBEDEN ZÜRAFANIN PLASTİNE EDİLMESİ İÇİN 20 BİN SAAT MESAİ HARCANDI”

Dünya genelinde 50 milyonu aşkın ziyaretçi rekorunu elinde bulunduran serginin bir başka dikkat çekeni ise 6 metre uzunluğu ile dünyanın en uzun plastinatı olan zürafa! Afrika kıtasının bu sıra dışı canlısı, görenleri dev boyutlarıyla büyülüyor. Hayvanat bahçeleri ve hayvan dostu kuruluşlarla yapılan iş birliği sonrası sergiye dâhil edilen Zürafa, ilginç özellikleriyle ilgi odağı oluyor. 12 bilim insanı tarafından 2 yıl süren 20 bin saatlik çalışmayla sergi için hazırlanan zürafa, 6 metreyi bulan boyuyla dünyanın en uzun hayvan nesline ait. Sergiye gezenler zürafaların 10 kilo ağırlığındaki dev bir kalbe sahip olduğunu, yaklaşık 20-25 yıl yaşadıklarını, saatte 60 kilometre hıza ulaşabildiklerini ve her gün 35 kilogramdan fazla bitki tükettiklerini de öğreniyor.

ŞAŞIRTICI GERÇEKLER MÜTHİŞ BİLGİLER

Sergiyi ziyaret edenler doğanın harikalarına bir kez daha şahitlik etmenin ayrıcalığını ve heyecanını yaşarken, bir yandan da evlerine öğrendikleri ilginç bilgilerle dönüyor. İşte o bilgilerden bazıları:

-Bir boğanın kalbi insanın kalbinden 5 kat daha ağırdır.

-Tavuklar saatte 14 kilometre yol kat edebilir.

-En uzun hamilelik sürecini filler yaşar. Bu süre yaklaşık 22 aydır.

-Kurbağalar su içme ihtiyacı hissetmez. Geçirgen derileri sayesinde suyu emerler.

-Köpek balıkları 400 milyon yıldır yaşamaktadır. Bu, onların dinozorların varlıklarından bile daha uzun süredir yaşadıklarını göstermektedir.

-Uskumru balıkları, kendilerine insan eli değdiğinde ölebilirler. Bunun nedeni insan derisindeki yağların, onların derilerine zarar vermesidir.

-Bir salyangozun hızı, haftada 1.6 kilometredir. Saatte sadece 10 metre yol alabilirler.

-Filler günlük 250 bin kalori tüketir. Bu miktar bir insanın günlük kalori tüketiminin 100 katıdır. Filler her gün yaklaşık 150 kilo ot, ağaç kabuğu, dal, kök ve meyve tüketir. Fillerin beyni yaklaşık 5 kilo, kalpleri ise 15-25 kilogram ağırlığındadır.

-Gorillerin çıkardığı ses 1.6 kilometre uzağa kadar ulaşır. Göğüslerini dövme nedenleri karşı tarafı korkutmak ve kavgayı önlemek için yapılan bir güç göstergesidir. Goriller uyumadıklarını zamanların yüzde 50’sini yemek yiyerek geçirirler. Günde 35 kilo yaprak ve yeşillik tüketirler.

-Boz ayılar 2.5 metre boyunda ve yaklaşık 275 kilo ağırlığındadır. Dişi boz ayılar kış uykuları sırasında doğum yapar. Bebekleri yaklaşık 350 gram ağırlığındadır. Yavrular yaza kadar sadece anne sütüyle beslenir.

-Devekuşu 160 kilo ağırlığındadır. Bu yüzden uçamazlar. Ancak saatte 80 kilometrelik hıza ulaşabilirler. Yaşam süreleri 50-70 yıldır.

“Body Worlds; Animal Inside Out – Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi”, 4 Şubat 2024 tarihine kadar Ataşehir Metropol İstanbul AVM’de yer alan HUPALUPA Expo’da ziyaret edilebilecek. Sergi, hafta içi 14.00 – 20.00 saatleri arasında, cuma, cumartesi, pazar ve sömestr tatili boyunca ise 11.00 – 19.00 saatleri arasında, her saat başı seanslarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

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