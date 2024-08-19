Nesibe Malkoç adaylığını açıkladı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu mevcut başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır'ın bir süre önce görevinden istifa ederek genel müdür olmasının ardından Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığına geçici bir isim getirildi. Türk sporunda genç sporcuların önemli turnuvalarda yaptığı başarılı derecelerin ardından yükselişini sürdüren modern pentatlon, eylül ayında kritik bir seçime gidiyor. Mevcut dönemde oluşan aksaklıklar ve problemlerle beraber sporcu, antrenör ve velilerin serzenişlerini de beraberinde getirdi.

Nesibe Malkoç on bir yıllık birikimle kolları sıvadı

Uzun yıllar modern pentatlon camiasında sorumluluklar üstlenen ve spor kültürünün içerisinde bulunan Nesibe Malkoç, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkan Adaylığını açıkladı. Modern Pentatlon camiasının sorunlarını yakından bildiğini ve bu sorumlara çözüm olacak projelerle başkan adaylığını açıklayan Nesibe Malkoç, sporcular, veliler, kulüpler ve modern pentatlon camiası için kolları sıvadı.

''Yaşadıklarını biliyorum, en çok da onlar için adayım''

Nesibe Malkoç, camia paydaşlarının yaşadığı sorunları yakından bildiğini ve bizzat deneyimlediğine dikkat çekerek “Yaşadıklarını biliyorum, en çok da onlar için adayım” dedi. Malkoç son olarak, "Modern Pentatlon camiası için, sporcu anne babalar için, hayaller kuran genç sporcularımız için ve bugüne kadar büyük zorluklara göğüs geren tüm paydaşlarımız için her şeyin daha güzel olduğu yarınlar yaratmak için, bir kez daha tekrarlıyorum, Türkiye Modern Pentatlon Federasyon başkanlığı için her şeyimle ve tüm gücümle adayım" ifadeleriyle adaylığını pekişti.