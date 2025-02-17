Neşe Karaböcek, hayranlarına üç ayrı sürpriz yapacak!

'Artık Sevmeyeceğim', 'Kemancı', 'İntizar', 'Öldüğümü Unuturum', 'Kertenkele', 'Bir Öptüm', 'Üsküdar'a Gider İken', 'Koca Dünya', 'Demiyom mu?', 'Niyet', 'Kulakları Çınlasın', 'Duydum ki unutmuşsun' gibi unutulmaz şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran efsane sanatçı Neşe Karaböcek'ten hayranlarını sevindirecek haber geldi. Olcay Ünal Sert'in özel haberine göre Neşe Karaböcek 3 ayrı sürprizle hayranlarıyla buluşacak.



'Arabesk Müziği'nin Anası' Neşe Karaböcek, yıllar sonra yeni bir şarkıyla hayranlarıyla buluşacak. Karaböcek'in tamamen yepyeni sıfır km bir şarkıyı seslendirerek klip çektiği öğrenildi. Efsane sanatçı ayrıca uzun süredir hayatını yazıyor. Kitabın Mart ayında Doğan Kitap'tan çıkacağı öğrenildi. Neşe Karaböcek ayrıca bu yıl sahnelere dönerek halk konserleri verecek. 72. Sanat yılını kutlayacak olan sanatçı, hayranlarıyla hasret giderecek.

Bu arada Neşe Karaböcek ve Gülden Karaböcek kardeşlerin hayatını film yapmak isteyen yapımcıların da olumsuz yanıt aldıkları gelen duyumlar arasında. Karaböcekler, tüm astronomik tekliflere rağmen hayatlarının film olmasını istemiyor.