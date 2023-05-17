Neşe Erberk kızı Selin için bakın neden destek istedi?

Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.



Türkiye'deki okulları için Miami'den geldiğini belirten eski model, "Okullarımızın birkaç işi vardı. O yüzden geldim" dedi.



Miss Turkey 2022'de üçüncü seçilen kızı Selin Gurdikyan'ın 14 Temmuz'da ülkemizi Polonya'da düzenlenecek Miss Supranational yarışmasında temsil edeceğini söyleyen Erberk, destek istedi.

Miss Europe 1984'de birinci seçilerek Avrupa Güzeli olan Erberk, "Tek istediğim kızımın da benimle aynı ünvanı taşıması... Büyük heyecan yaşıyoruz. Şu an yarışmaya odaklandık. Kızımın da Avrupa güzeli olmasını çok istiyorum. Herkesten ricam Selin'i Instagram'dan takip edip, destek versinler" dedi.