Neşe Erberk en büyük hayalini açıkladı!

Eski Avrupa güzeli Neşe Erberk, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Erberk, "Normalde Miami'de yaşıyorum. Yılda iki kere gelerek, turne yapıyorum. Anaokullarımı geziyorum. Şimdi Hatay'da bir anaokulu açacağız. Depremde en çok hasar gören ilimiz. Hiç olmazsa oradaki çocuklara dokunacağımız için mutluyuz. 48'inci anaokulu olacak. Belki yakında Miami'de açabiliriz. Türkler olarak neyimiz eksik. Hayalim o. Kızım Alin turneye benimle katılıyor. Bakalım bayrak teslimi nasıl olacak?" dedi. Erberk, "Kızlarınıza kariyer anlamında modellik tavsiye ediyor musunuz?" sorusuna, "Keşke buna, "evet" desem ama Türkiye'de tekstil sektörü küçüldü. Bizim dönemimizdeki gibi defile, fotomodellik ve reklam yok. Çoğunlukla dizi var. Üçü kızım da mezun oldu. Okuduğu bölümde devam etsin istiyorum. Güzel teklif gelirse defileye çıkarlar neden olmasın? Üçü de uzun boylu, fizikleri de fena değil ama sektör müsait değil. Müsait olsa podyumlarda görürsünüz" yanıtını verdi.



KONUŞMASI ÇOK ETKİLEMİŞTİ

Erberk, Miss World yarışmasına katılan İngiliz güzel Milla Magee’nin, "Buraya insanlara kiraya verilmek ve ortak yaşlı zengin erkek sponsorlara teşhir edilmek için gelmedim" sözleriyle çekilmesi hakkında, "Şimdi duydum, şaşkınım. Böyle şey olmaması gerekiyor. Güzellik yarışmaları, sporda olimpiyat gibi... Çizgisinin dışında yaklaşımla kabul edilmez. Bende olsam terk ederdim. Böyle şey duyduğuma üzüldüm" ifadelerini kullandı.



Miss Turkey güzel İdil Bilgen için Erberk, "Çok beğeniyorum. Yarışmadaki jüri üyelerinden biriydim. Konuşması çok etkilemişti. Tıp mezunu olması belki kızım Selin'den dolayı özdeşleştirdiğim için yakın hissettim. Fiziksel olarak da beğendim. En çok konuşmalarından etkilendim. Artık güzellik yarışması fizik değil, kendisi ifade etmesi ve projelerinin olması" açıklamasını yaptı.



HEYECANDAN NE DEDİĞİNİ BİLE HATIRLAMIYORUM

Zeki Müren'le yılbaşındaki dans videosu için Erberk, "83'ü 84'e bağlayan yılbaşı programıydı. O zaman sadece TRT vardı. Görkemli oluyordu. Daha taze Miss Turkey güzeliydim, Avrupa Güzellik Yarışması'na bile gitmemiştim. Birçok sanatçımız vardı o gecede... Zeki Müren'le kim dans edilecek diye konuşulurken gözler bana döndü. Heyecandan titredim. O an unutulmaz, gurur vericiydi.

Sonrasında konuşamadık. Dansın öncesi ve sonrası birkaç cümlesi olmuştu. Heyecandan ne dediğini bile hatırlamıyorum. Şimdi kendimi seyrediyorum heyecanımı belli etmemişim. O zaman 18 yaşındaydım. Daha sonra Zeki Müren'le birçok defa karşılaştık. Bodrum'a gidince kendisini ziyaret ediyordum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.