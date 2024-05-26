Nefise Karatay, tükenmişlik sendromu yaşadı mı? İlk kez açıkladı!

Nefise Karatay, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Salı günü gerçekleşecek bir etkinlik için Cihan Nacar'a kostüm almaya geldiğini belirten sunucu, "Türk Günü Yürüyüşü için New York'taydım. Türk Evi'ne gittim, muhteşemdi. Her anlamda güzel geçti. Yeni bir reklam çektim. Program devam ediyor" dedi.

Yıllardır hep aynı formadan olan Karatay, "Düzenli besleniyorum ve spor yapıyorum. İçinde kötü duygu barındırmazsan, kötü bir görüntü yansımaz" diye konuştu. Sunucu, "Yurt dışına yerleşme durumunuz var mı?" sorusuna, "Öyle bir durum yok. Ailelerimiz var. Ben ve Yusuf'un ailesi burada... İleride çocuğum büyür, şartlar değişebilir ama güzel ülkem" yanıtını verdi. Kardeş düşünmediklerini belirten Karatay, "Maya voleybol ve atletizm yapıyor. Güzel bir okula gidiyor. Onu destekliyoruz. Önemli olan sağlıklı olsun" ifadelerini kullandı. Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalanmasına Karatay, "Şöhret olmanın yükü var mı?" sorusuna, "Dışarıdan baktığınızda herkes mutlu ama içi öyle değil. Herkesi anlamak lazım. Müjde atlatacaktır. Muhakkak yıpranmıştır. Sonuçta insanız. Benim de sıkıntılı dönemim de oldum ama aileme sarıldım. Az ama öze insan olsun diye bakıyorum. O zaman yıpranmıyorsun. Sınırları insanlar aştığı zaman yıpratabiliyorlar" açıklamasını yaptı.