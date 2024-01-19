Nefise Karatay'dan estetik açıklaması!

Oyuncu ve sunucu Nefise Karatay, Nişantaşı Citys'te objektiflere takıldı. Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in botokslu halleri ile gündem olmasına sunucu, "Herkesin kendi tercihi... Kendini iyi hissediyorsa yaptırmalı. Hiçbir yorum yapmam. Bu konuda yorum yapmak bana düşmez" dedi.

YÜZ YOGASI YAPIYORUM

"Çok fazla estetik yaptırmıyorum" diyen Karatay, "Zaten, 'dolgu ve botoks yaptırmıyorum' dediğimde olay oldu. Yüz yogası yapıyorum. Haftada üç gün spora gidiyorum. Zararlı alışkanlığım yok, düzenli hayatım var" ifadelerini kullandı.



NESİL OLUMLU YÖNDE İLERLİYOR

Karatay, "Kızınız Maya hangi mesleği yapmak istiyor?" sorusuna, "Sekiz yaşında değişiyor hep. Çocukların kapasitesi yüksek, derinlik ve yüksekler. Nesil bence olumlu yönde ilerliyor" yanıtını verdi.