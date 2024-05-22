Nefes egzersizleri psikolojik travmaların çözülmesinde fayda sağlıyor

Travma, beden ve ruh açısından önemli yaralanma belirtileri bırakan bir etki sonucu oluşan yerel yara olarak tanımlanıyor. Psikolojik travma ise, kişinin beklemediği bir olaya sınırlarını zorlayan bir şekilde maruz kalması olarak biliniyor. Duygu ve düşüncelerin oluşturduğu kalıpları kırmak ve huzurlu bir yaşam için nefes egzersizleri önem taşıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uz. Psikolog Deniz Mutlu, nefes egzersizinin faydaları ile ilgili bilgi verdi.

İyileşmenin ilk adımı doğru nefes almak

Nefes egzersizlerinin temel amacı doğru nefes almayı öğrenmektir. Daha iyi bir stres yönetimi, psikolojik travmalarla mücadele, daha iyi akciğer fonksiyonları veya kaliteli uyku nefes egzersizleriyle birlikte sağlanabilmektedir. İyileşmenin ilk adımı doğru nefes alarak başlamaktadır.

Yoğun stresli dönemlerde nefes egzersizleri önem taşıyor

Yaşanan travmalar sonrasında veya stresli dönemlerde nefes egzersizleri önem taşımaktadır. Doğru nefes teknikleri hem psikolojik hem de fiziksel rahatlama sağlamaktadır. Panik atak, anksiyete, sosyal fobi veya psikolojik travmalar sırasında nefes egzersizleri hastanın rahatlamasını ve sağlıklı düşünerek hareket edebilmesini sağlamaktadır.

Nefes egzersizinin temelinde sakin kalabilmek var

Nefes egzersizlerine başlarken sakin kalmak önemlidir. Sakinliği koruyarak yavaşça nefesi kontrol etmek hastayı sakinleştirmektedir. Nefes egzersizine başlarken bu adımları uygulamak daha rahat bir süreç geçirmeye yardımcı olacaktır;

Diyafram nefesi alabilmek için dik bir konumda olunmalı Nefesi tamamen boşaltıp sonra burundan nefes alınmalı Karın bölgesi ve diyafram şişmeli Sırta doğru genişleterek nefes alıp verilmeli Hafif bir kuvvetle sanki hava kaçıran bir balon gibi “ssss” sesiyle kesiksiz olarak nefes verilmeye çalışılmalı Nefes bitene kadar sürdürüp ve bu bölgedeki kaslar hissedilmeli Gün içerisinde tekrar ederek başlangıç seviyesindeki egzersizleri çalışmalı Baş dönmesi olmaması için 10 dakikalık aralar verip dinlenilerek devam edilmeli Nefes egzersizlerinin bu konuda uzman kişilerden öğrenilip uygulanması önem taşımaktadır.