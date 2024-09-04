'Nedir İşin Aslı' TİVİ 6 ekranlarında başlıyor

Bir süre önce yayın hayatına başlayan Tivi6, yenilenen yönetim kadrosu ve birbirinden iddialı programlarıyla yeni yayın dönemine başlıyor.

Tivi6’nın en iddialı programları arasında ise her sabah canlı yayınlanacak olan “Nedir İşin Aslı” adlı magazin ve aktüel programı yer alıyor.

Moderatörlüğünü güzel ve başarılı sunucu Esra Balamir gerçekleştirirken kendisine ünlü gazeteciler Serdal Kara ve Emrah Öztürk eşlik edecekler.