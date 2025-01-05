Necla Nazır-Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı arasındaki tartışma devam ediyor!

Ferdi Tayfur'un cenazesinde kızı Tuğçe Tayfur ile hem yeğeni hem de menajeri Şirin Gözalıcı, arasındaki hakaret ve küfürler havaa uçuşmuştu.



Necla Nazır, yaşanan gerginlikten sonra cenaze namazına katılmayıp, eve gitmişti.



Nazır daha sonra, "İçi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayayım. İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyor, ezbere konuşuluyor. Baba-kızı düşman hale getirdiler" demişti.

Gözalıcı da Ferdi Tayfur'un fan hesabından yayınlanan, "Necla Nazır sen artık Ferdi Tayfur hayranlarına hiçbir bir şey diyemezsin. O sayfa artık kapandı. Sen Ferdi Baba yaşarken çekip sosyal medyaya sunduğun o video ile o defteri kapattın" yazısını Şirin Gözalıcı kendi sayfasına taşıdı.