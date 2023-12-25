'Ne Gemiler Yaktım'ın yeni bölümünden dikkat çeken sahne

Rutkay’ın kızları Zeynep için konakta doğum günü partisi düzenleyeceğini söylemesi üzerine Fidan’ın verdiği tepki herkesi şaşırtıyor. Bu habere inanamayan ve sinirleri bozulan Fidan’ın kahkahalar atması yeni bölümde Fidan ve kızının yaşayacaklarına dair merakı artırıyor.

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

‘Ne Gemiler Yaktım’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!