Nazlı Kayı Sabancı ile Hacı Sabancı kızları Arzu Alara'yı paylaştı 24.08.2023 22:15 Nazlı Kayı Sabancı ile Hacı Sabancı kızları Arzu Alara paylaştı. İşte detaylar... Nazlı Kayı Sabancı ile Hacı Sabancı, geçtiğimiz hafta çocuklarını kucağına almıştı. Çift, çocuklarıyla poz verdi. İkili, kızlarına Arzu Alara ismini koymuştu. Hacı Sabancı kızına annesi Arzu Sabancı'nın ismini vermiş oldu. İkili aile karesini, "Kelimeler kifayetsiz" notuyla yayınladı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Hacı SabancıNazlı Kayı Sabancı